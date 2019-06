De wachttijd voor 5.400 Groningers die schade hebben gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is verdubbeld, zo wordt woensdag gemeld. De beslistermijn is als gevolg van "overmacht" tot vijftien maanden verlengd, waardoor de wachttijd voor sommigen is opgelopen tot dertig maanden.

Sinds de TCMG vorig jaar in het leven is geroepen, is de helft van de aanvragen afgehandeld.

"Maar voor de andere helft is dat niet gelukt. Zij maken deel uit van het stuwmeer van niet-afgehandelde schademeldingen."

De overgebleven schademelders zitten in verschillende fases van de afhandeling. "Het deel dat al een adviesrapport heeft, is het dichtst bij een besluit. Daarom is voor hen een verlenging van de beslistermijn van zes maanden gesteld."

Voor de groep die al een schadeopname heeft gehad maar nog geen adviesrapport in handen heeft, is de verlenging een jaar. En voor de ruim tweeduizend mensen die nog geen schadeopname hebben gehad, is een extra wachttijd van vijftien maanden ingesteld, terwijl de wachttijd aanvankelijk al vijftien maanden was.

Kamer wil gaswinning naar 12 miljard kuub per gasjaar

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de gaswinning zo snel mogelijk wordt teruggebracht naar maximaal 12 miljard kubieke meter per gasjaar. Dit komt overeen met de adviezen van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Kamerleden hadden eerder al flinke kritiek op minister Eric Wiebes (Economische Zaken), omdat zowel de schadeafhandeling als de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied niet goed verliep.

Veel Groningers zitten in onzekerheid vanwege de aardbevingen. Deze hebben in sommige gevallen schade aan de huizen tot gevolg.