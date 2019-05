Het aantal schademeldingen door de forse aardbeving van woensdagochtend in Groningen is donderdagochtend opgelopen tot 841, meldt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Inmiddels zijn 28 mogelijk acuut onveilige situaties gemeld bij het schadeloket van de overheid.

De Groningers werden woensdag in de ochtenduren opgeschrikt door getril en een harde klap. De aardbeving, waarvan het epicentrum onder Westerwijtwerd lag, duurde een aantal seconden en had een magnitude van 3.4.

Normaal krijgt de TCMG rond de dertig schademeldingen per dag binnen. Nu moet extra personeel ervoor zorgen dat alle Groningers te woord gestaan kunnen worden.

Een speciaal team heeft inmiddels zeven plaatsen waar sprake zou zijn van een acuut onveilige situatie bezocht, maar hoefde volgens TCMG op geen van deze adressen extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

Bijna de helft van de meldingen kwam van mensen uit de gemeente Groningen (415). Vanuit Loppersum, de gemeente waar Westerwijtwerd toe behoort, kwamen 74 meldingen. Uit de provincie Drenthe kwamen negentien meldingen. De TCMG had woensdag aan het einde van de middag ruim vierhonderd meldingen ontvangen.

Kleine aardbevingen in de buurt van stad Groningen

In de nacht van woensdag op donderdag hebben zich opnieuw twee lichte aardbevingen voorgedaan in Groningen. Deze waren met een kracht van 0.9 en 1.1 wel veel lichter dan de beving van woensdag (3.4), meldt het KNMI. Het epicentrum lag beide keren bij de stad Groningen. De bevingen deden zich voor op een diepte van 3 kilometer.

Het waren al de dertiende en veertiende schok van deze maand. Maandag was er ook een bij de stad Groningen, met een magnitude van 0.5.

Wekelijks doen zich lichte bevingen voor in het noorden. De beving van woensdag was de zwaarste in tijden. Een grote beving in 2012 in Huizinge is de zwaarste aardbeving die ooit in Groningen is gemeten. Die had een magnitude van 3.6.