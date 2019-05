Negentig schademeldingen zijn woensdag binnengekomen bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen na de forse aardbeving met een magnitude van 3,4 in het dorp Westerwijtwerd. Ook zijn er meldingen gedaan van mogelijke onveilige situaties.

Normaal gesproken worden er zo'n dertig schademeldingen per dag gedaan. Het gaat hier onder meer om scheuren in de muren.

Er zijn twaalf meldingen van mogelijk acuut onveilige situaties. Een speciaal team onderzoekt deze meldingen.

De commissie heeft extra mensen ingezet om de telefoon op te nemen. Veel Groningers hebben de beving, die in de vroege ochtenduren plaatsvond, gevoeld.

"Mensen bellen met vragen, om een schademelding te doen, maar ook om gewoon even het verhaal kwijt te kunnen."

Veel mensen hebben beving gevoeld

Op sociale media laten veel mensen in de omtrek van Westerwijtwerd, dat op 18 kilometer hemelsbreed van de stad Groningen ligt, weten dat ze zijn geschrokken van de aardbeving.

Premier Mark Rutte noemt de aardbeving in het WNL-programma Goedemorgen Nederland "verschrikkelijk". Volgens Rutte was iedereen in de jaren vijftig nog heel optimistisch over de gaswinning, maar is die inmiddels "veranderd in een nachtmerrie".

Provincie heeft meer dan duizend bevingen meegemaakt

Groningen heeft sinds de jaren negentig al meer dan duizend aardbevingen meegemaakt. Sommigen zijn amper te merken, andere bevingen zoals die van woensdag zorgen voor schade.

Vorig jaar vond een beving met dezelfde magnitude plaats bij Zeerijp. Die zorgde ervoor dat de maatregelen omtrent de afbouw van de gaswinning in een stroomversnelling kwamen. Het kabinet meldde een aantal maanden later dat de gaswinning in 2030 helemaal is stilgelegd en tot die tijd zal worden afgebouwd.