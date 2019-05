Groningen is woensdagochtend opnieuw opgeschrikt door een forse aardbeving met een magnitude van 3.4. Ruim een jaar geleden werd nog aangekondigd dat de gaswinning fors verminderd zou worden en voor 2030 zal worden stilgelegd. Waarom blijft de grond dan nog steeds beven?

De provincie heeft al jarenlang te maken met aardbevingen als gevolg van de gaswinning in het gebied.

Sinds de jaren negentig hebben meer dan duizend aardbevingen in het noorden plaatsgevonden. Dit komt, kort gezegd, doordat de zandsteenlaag in elkaar wordt gedrukt als gas uit de bodem wordt gehaald. Dit heeft een bodemdaling tot gevolg. Als dit schoksgewijs gebeurt, spreken we van een aardbeving.

Sommige bevingen zijn amper voelbaar en andere, zoals die van woensdagochtend, zijn zeer fors voor de regio. De zwaarste aardbeving vond in 2012 plaats in Huizinge en had een magnitude van 3.6.

Gasveld blijft uniek in zijn soort

Na talloze jaren van strijd door de Groningers - die gebukt gaan onder schade aan hun panden en psychische klachten als gevolg van de aardbevingen - nam het kabinet pas in 2018 een langverwachte beslissing: de gaswinning wordt fors verminderd en moet voor 2030 stilgelegd zijn.

Maar hiermee zijn de problemen niet meteen opgelost. Hoewel er veel onderzoek plaatsvindt, blijft het gasveld in Groningen uniek in zijn soort. Niemand weet precies welk effect het verminderen van de gaswinning zal hebben.

Het gasveld in Groningen Met een grootte van 900 vierkante kilometer beslaat het Groningse gasveld ongeveer een derde van de provincie Groningen.

Sinds het einde van de jaren vijftig pompt de NAM er gas uit de grond.

Ondanks het herhaaldelijk terugschroeven van de aardgaswinning, blijft de Groningse grond beven. Er zijn sinds de jaren negentig meer dan duizend aardbevingen in het noorden geweest.

Deze aardbevingen leidden in veel gevallen tot schade aan de huizen.

De gaswinning ligt nu nog op 21,6 miljard kuub per (gas)jaar.

'Op een gegeven moment nemen de aardbevingen af'

Zelfs bij het volledig stopzetten van de gaswinning zullen Groningers nog een aantal jaar of langer te maken hebben met aardbevingen, meldden het KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan NU.nl.

"Op een gegeven moment nemen de aardbevingen af als de spanning in de grond weggaat. Maar op welke manier dit gebeurt, weten we niet", zei Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het SodM eerder.

Ook speelt mee dat sommige maatregelen, zoals het afsluiten van een productielocatie of het oppompen van minder gas in het algemeen, pas na een paar maanden of een jaar effect hebben.

De beving van woensdag in Westerwijtwerd zal gerekend worden tot een van de zwaarste bevingen in de provincie. De effecten van de genomen maatregelen - nieuwe berekeningen laten zien dat vanaf oktober 15,9 miljard kuub nodig is om aan de vraag te voldoen - zullen moeten uitwijzen of het kabinet op het goede spoor zit.

Kockelkoren zei eerder dat niemand precies weet welke effecten de genomen maatregelen zullen hebben. "In zekere zin schrijven we geschiedenis."