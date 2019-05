Groningen is woensdagochtend vroeg getroffen door een flinke aardbeving. Volgens de eerste meting van het KNMI had de beving een magnitude van 3.4. Dat cijfer werd later bevestigd.

Veel mensen in een groot gebied hebben de beving gevoeld. De regionale omroep RTV Noord ontving meer dan honderd meldingen over de aardbeving, die om 5.49 uur plaatsvond.

Het epicentrum van de beving lag volgens het KNMI bij Westerwijtwerd, een dorp in het noorden van de provincie. De plaats ligt hemelsbreed ongeveer 18 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Groningen.

'Het hele huis schudt en kraakt'

Het is nog onbekend of er sprake is van schade als gevolg van de aardbeving. Wel laat de brandweer in Groningen weten dat de hulpdiensten niet hoefden uit te rukken.

Op sociale media lieten veel mensen in de provincie Groningen weten dat ze waren geschrokken, maar niemand rept over schade. "Hele bed trilde, iedereen wakker", meldde iemand. Een ander zei: "Hele huis schudt en kraakt."

Ook laten mensen op Twitter weten dat ze de beving in de stad Groningen hebben gevoeld.

Zwaarste beving sinds januari

De Groningse bodem was al een paar dagen onrustig. Sinds zaterdag werden er meerdere kleine bevingen gemeten. De aardbevingen zijn het gevolg van de gaswinning in de provincie.

In januari van dit jaar vond een aardbeving plaats in het Groningse Zeerijp. Die had eveneens een magnitude van 3.4. Het ging om de zwaarste beving in Groningen in vijf jaar tijd. Er werden duizenden schademeldingen ingediend.

De beving in Zeerijp had veel invloed op de gaswinning in het gebied. Zo liet de NAM de dag erna weten de gaswinning op meerdere plaatsen te stoppen of terug te schroeven. In een later stadium besloot het kabinet de gaswinning tot 2030 in stappen te gaan afbouwen naar nul.

Woensdag debat in de Tweede Kamer

In maart dit jaar werd bekend dat er een parlementaire enquête komt naar de wijze waarop het kabinet is omgegaan met de risico's van de gaswinning in het gebied. Woensdagmiddag staat er in de Tweede Kamer een debat met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over de gaswinning gepland.

Volgens het KNMI zijn er dit jaar tot nu toe zes aardbevingen met een magnitude van 1.5 of hoger geregistreerd in het Groningen-gasveld. In 2018 waren dat er vijftien.

Een grote beving in 2012 in Huizinge is de zwaarste aardbeving die ooit in Groningen is gemeten. Die had een magnitude van 3.6.