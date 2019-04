Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen roept vrijdag in het radioprogramma 1op1 op tot een noodplan voor Groningen. Van Zutphen bracht afgelopen week een driedaags werkbezoek aan de provincie Groningen.

"Veel Groningers zijn ten einde raad. Er moeten duizenden woningen worden versterkt, de sociale cohesie staat onder druk. Het is tijd voor een Noodplan Groningen", stelt de Nationale Ombudsman in het radioprogramma.

Van Zutphen brengt twee keer per jaar een werkbezoek, elke keer aan een andere provincie. Tijdens zijn bezoek aan de provincie Groningen is hij onder andere langsgeweest in Appingedam, Loppersum, Veendam en Winschoten.

Volgens Van Zutphen worden beloftes aan Groningers die in het gaswinningsgebied wonen niet nagekomen. "Er is niet echt iets gerealiseerd, terwijl dat wel beloofd is. Ik sprak mensen die al zeven keer een taxateur over de vloer hebben gehad. (...) Dan is het tijd om wat te gaan doen, daar dring ik op aan."