Onder meer het Rijk en zorgaanbieders investeren 331 miljoen euro in nieuwe zorggebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen. In het maandagavond gesloten Groninger Zorgakkoord staat dat 48 zorglocaties worden versterkt.

Ook worden op twintig locaties nieuwe panden gebouwd en komen op negen locaties nieuwe zorgvoorzieningen. Het kabinet, de provincie Groningen, gemeenten, zorgverleners, zorgverzekeraars en woningcorporaties trekken daarvoor de portemonnee.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en minister Kajsa Ollongren (Wonen), die maandag bij de ondertekening aanwezig waren, willen dat de Groningse zorg straks niet alleen aardbevingen aankan, maar ook toekomstbestendig wordt.

Zo moeten Groningers in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en begeleiding kunnen krijgen. Bovendien moeten de samenwerkingsafspraken bijdragen aan innovatie en vernieuwing in de zorgsector.

Kwaliteit van zorg in bevingsgebied staat onder druk

Eind februari bleek uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de zorgkwaliteit in het Groningse aardbevingsgebied momenteel weliswaar voldoende is, dankzij de inzet en flexibiliteit van zorgmedewerkers, maar dat de zorgkwaliteit in de toekomst kan afnemen.

Zo is er te weinig personeel terwijl grote delen van de provincie vergrijzen. Bovendien kampen ziekenhuizen en zorgcentra met de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinning. Tientallen gebouwen hebben versterking nodig of zijn rijp voor de sloop.

Groningse zorgbestuurders stelden in het rapport bezorgd te zijn over de toekomst. "De aanhoudende onduidelijkheid over de financiering en de normstelling van benodigde versterkingen en eventuele verhuizingen verhinderen bestuurders om hun organisatie strategisch te sturen zoals zij dat zouden willen", aldus de inspectie.

Bestuurders nemen onvoldoende regie over organisatie

De bestuurders nemen volgens de IGJ onvoldoende de regie over hun organisatie. Ook stellen zorgbestuurders de ontwikkeling van een nieuw zorgbeleid en investeringen op het gebied van zorg uit, aldus de inspectie.

De bouwplannen moeten eind volgend jaar klaar zijn, hebben de ondertekenaars afgesproken. Als een zorginstelling tegen de vlakte moet, proberen instellingen bewoners verhuizingen en andere ongemakken zoveel mogelijk te besparen.