Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vindt het geen goed idee om de bijna achttienduizend openstaande schademeldingen als gevolg van de gaswinning in Groningen in één klap te vergoeden zonder tussenkomst van andere partijen.

Zo kan het "stuwmeer" aan schademeldingen sneller worden afgehandeld, denken de partijen.

Alle partijen in de Tweede Kamer zijn het erover eens dat dit proces sneller moet. "We moeten gewoon aan de gang", erkende ook Wiebes meerdere keren. Alleen blindelings alle schades vergoeden, is volgens de bewindsman niet uitvoerbaar.

De precieze schade is niet altijd bekend, zei Wiebes. "Soms staat er alleen een telefoonnummer in het systeem". Daardoor is het volgens hem ook niet mogelijk een voorschot van een bedrag te betalen, zoals 50Plus voorstelde. "We hebben een bassin van schademeldingen. Dan weten we alleen de lengte van de scheur. Als ik twee derde van een onbekend bedrag moet betalen, dan sta ik met de mond vol tanden."

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer snapt dat er risico’s zitten aan deze oplossing, maar hij verweet Wiebes dat hij redeneert vanuit de technocratie. "Mensen zijn al jaren bezig. Er komen steeds meer rechtszaken bij", aldus Nijboer.

Minister noemt plan van gemeenten 'veelbelovend'

Wiebes ziet wel iets in een maandag geopperd plan door zeven gemeenten in Groningen, de Commissaris van de Koning René Paas, de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad.

De partijen stellen onder andere voor om aannemers direct de schade te laten herstellen, zonder tussenkomst van inspecteurs en schadeopnemers. Pas als de schade boven de 10.000 euro komt of als de schade niet is veroorzaakt door de gaswinning, volgt er alsnog een inspectie.

Wiebes noemde het voorstel "veelbelovend", maar wil het wel eerst voorleggen aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), de onafhankelijke overheidsinstantie die vorig jaar het schadeloket van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft overgenomen.

Wiebes heeft sinds de TCMG in het leven is geroepen veertienduizend schades "geërfd". Daarvan is een deel afgehandeld, maar er komen ook nieuwe meldingen bij. Om de operatie te versnellen, zijn er meer schadeopnemers aangetrokken, die nemen nu zo’n vierhonderd schades per week op. Dat is een stuk meer dan een paar manden geleden, maar Wiebes vindt het aantal nog steeds krap.

Kamer vindt dat Wiebes problemen te traag aanpakt

Kamerbreed leeft het gevoel dat het schadeherstel te traag gaat. De parlementariërs manen Wiebes daarom tot haast. "Het lijkt alsof de minister het laat versloffen want er is te weinig geld en er zijn te weinig experts", zei CDA-Kamerlid Agnes Mulder. Haar bekruipt het gevoel dat de schadeafhandeling nu geen verbetering is vergeleken met de NAM. "Ik ben er helemaal klaar mee."

SP’er Sandra Beckerman verweet de bewindsman dat hij een Haagse werkelijkheid creëert die geen recht doet aan de echte werkelijkheid van de Groningers die moeten wachten op "talloze instanties" voordat hun schade wordt hersteld en vergoed.

Nijboer heeft er geen vertrouwen in dat de problemen nu goed worden aangepakt. "We schieten geen fluit op."

Tom van der Lee (GroenLinks) pleitte voor een parlementaire enquête over de Gaswinning in Groningen en de gevolgen ervan, een oproep die de partij vorig jaar ook deed. Maar net als toen willen coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie hier serieus over nadenken, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. "Ik begrijp de wens, maar de veiligheid staat nu voorop", zei D66’er Matthijs Sienot.