Actievoerders beëindigen blokkade NAM-locatie Farmsum

De groep hield sinds dinsdag een zitblokkade voor de ingang van het tankenpark van de NAM. De actie was "een protest tegen de fossiele industrie, Shell en Exxon, die hele gebieden opofferen aan de winning van fossiele brandstoffen en geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen", aldus de klimaatactivisten.

Code Rood noemt de zitblokkade een groot succes. "We gaan nu onze energie richten op het versterken van deze groeiende beweging en volgende acties", meldt de actiegroep.

In het tankenpark wordt aardgascondensaat, een restproduct van de gaswinning, op- en overgeslagen. Het condensaat komt via een pijpleiding of met tankwagens in Farmsum aan. Daar scheidt de NAM het condensaat van het zogeheten productiewater, waarna het in tankers wordt vervoerd naar de raffinaderijen in de Botlek die er kerosine van maken.

Politie gebruikte wapenstokken

De politie gebruikte dinsdag wapenstokken tegen de actievoerders. De politie heeft daarvoor haar excuses aangeboden en zegt dat het om een communicatiefout ging. Agenten waren uit voorzorg bij het protest aanwezig, om te voorkomen dat demonstranten het terrein betraden.

Toen actievoerders het terrein van de NAM op dreigden te gaan, grepen sommige agenten hardhandig in. "Dat was niet de bedoeling. Bij het aansturen is iets fout gegaan", laat een woordvoerder van de politie weten.

De activisten zeggen dat twee mensen door het hardhandige politieoptreden naar het ziekenhuis moesten. De politie meldt echter geen meldingen over gewonden te hebben gekregen. Een aantal geslagen demonstranten overweegt aangifte te doen.