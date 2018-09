Actievoerders blokkeren NAM-locatie Farmsum uit protest tegen gaswinning

De actievoerders willen hun actie enkele dagen volhouden.

''Onze actie is gericht tegen de fossiele industrie (Shell en Exxon) die hele gebieden opoffert aan de winning van fossiele brandstoffen en geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen. Ook niet voor klimaatverandering. Wij laten zien dat verzet mogelijk is als mensen de handen ineenslaan en samen een front vormen", aldus de klimaatactivisten in een verklaring.

Volgens de woordvoerder worden de actievoerders in de gaten gehouden door de politie. ''Agenten filmen ons. Er staan zeker zes politiebusjes. Maar wij zijn met meer", zegt hij.

Volgens Code Rood is de blokkade in Farmsum "de grootste burgerlijke ongehoorzaamheidsactie tegen de gaswinning in Groningen ooit''.

NAM slaat aardgascondensaat en productiewater op in Tankenpark

In het Tankenpark wordt aardgascondensaat op- en overgeslagen. Het is een restproduct van de gaswinning. Het condensaat komt via een pijpleiding of met tankwagens aan in Farmsum. Daar scheidt de NAM het condensaat van het zogeheten productiewater waarna het in tankers wordt vervoerd naar de raffinaderijen in de Botlek die er kerosine van maken.

Code Rood wil met de blokkade deze gang van zaken ontregelen.