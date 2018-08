Honderden mensen beginnen aan mars en zitblokkade Delfzijl tegen gaswinning

"We zijn van plan om de zitblokkade zo lang mogelijk vol te houden en kunnen ook ’s nachts blijven", meldt een woordvoerder.

"In het tankenpark wordt aardgascondensaat opgeslagen, een giftig bijproduct van de gaswinning. Het is een cruciaal onderdeel van de gas-infrastructuur. Als de toegang wordt afgesloten, zal dat de gaswinning door de NAM ontregelen en dat is precies onze bedoeling."

"Code Rood is een samenwerking van mensen die strijden tegen de fossiele industrie en haar macht", legt de actiegroep op haar website uit. In juni 2017 kwam Code Rood voor het eerst in actie. De klimaatactivisten bezetten toen de kolenoverslag in het Westelijke Havengebied van Amsterdam.

Volgens Code Rood is de blokkade in Farmsum "de grootste burgerlijke ongehoorzaamheidsactie tegen de gaswinning in Groningen ooit."