Tweede Kamer stemt in met verder afbouwen gaswinning Groningen

Over het voorstel zou dinsdag al gestemd worden. Maar de oppositie zag nog zoveel haken en ogen, ook op bijvoorbeeld het juridische vlak, dat zij er donderdag nog verder over wilde debatteren. SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemde het debat van dinsdag "rommelig'', onder meer omdat Wiebes op veel vragen het antwoord schuldig moest blijven.

De minister zei te begrijpen dat er nog veel vragen liggen. Die gaan met name over de gevolgen voor de schatkist en over de manier waarop aansprakelijkheid van gasbedrijf NAM voor toekomstige mijnbouwschade is geregeld. Maar hij gaf vooral de complexiteit van de materie daarvan de schuld. "Het is niet rommelig, maar ingewikkeld.''

Wiebes benadrukte nog maar eens het belang van een spoedig besluit, opdat nog dit jaar een begin kan worden gemaakt met de verdere vermindering van de gaswinning. Eerder op de dag verkoos hij in een debat over de versterking van duizenden huizen in Groningen nog zorgvuldigheid boven snelheid. Dit tot frustratie van de oppositie die sneller duidelijkheid voor alle Groningers met een onveilige woning had willen zien.

De oppositie zaagde Wiebes ook door over de deal die hij vorige week sloot met Shell en ExxonMobil, de eigenaren van de NAM. De twee oliemaatschappijen dienen geen claim in voor het gas dat in de grond achterblijft, maar mogen in ruil daarvoor de komende jaren wel een groter deel van de winst zelf houden.

De deal kost de schatkist alleen al daarom per saldo 1,7 miljard euro. Daar komt bij dat de versterking van huizen in Groningen ook grotendeels met belastinggeld moet worden betaald. Pas op Prinsjesdag kan het kabinet een eerste inschatting geven van de totale rekening, bleek eerder deze week al.

