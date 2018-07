Nieuwe afspraken gaswinning kosten schatkist ruim 1,6 miljard euro

"Het is een gebalanceerd pakket, er zijn belangrijke winstpunten, maar er zijn ook minder gunstige punten", aldus Wiebes in de brief.

De kosten zijn verspreid over de jaren 2018 tot 2022. De minister benadrukt dat het een winstpunt is dat er geen miljardenclaim zal komen voor het gas dat in de grond is achtergebleven nadat de gaswinning in Groningen is stopgezet. Dit gas zou volgens Wiebes een totale marktwaarde van 70 miljard euro hebben.

De nieuwe "verdeelsleutel" tussen de Nederlandse Staat en de oliebedrijven moest gemaakt worden omdat de gaswinning voor 2030 stilgelegd moet zijn en in de jaren hiervoor al stapsgewijs wordt afgebouwd.

Wiebes laat in de brief weten het totaalpakket van de afspraken "in balans" te vinden. SP-kamerlid Sandra Beckerman laat echter weten dat "Groningers totaal niet (meer) weten waar ze aan toe zijn". Ook hekelt ze dat de oliebedrijven geld krijgen "van de belastingbetalers". "We worden gewoon in het pak genaaid. Onvoorstelbaar, deze deal moet onmiddellijk van tafel'', aldus PvdA'er Henk Nijboer.

Fonds

De afspraken zorgden vorige week al voor veel kritiek vanuit de Tweede Kamer toen bleek dat de Staat veel meer bij zal gaan dragen aan het zogeheten 'Groningenfonds'. Hierin wordt 1 miljard euro vrijgemaakt voor de versterking van de gasprovincie.

De indruk was dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), samen met aandeelhouders Shell en ExxonMobil, de helft van dit bedrag zou betalen. Maar de minister bevestigde donderdag dat de gaswinner hun bijdrage bij andere kosten van de gaswinning kan optellen.

Omdat er volgens de nieuwe afspraken ook een groter deel van de gasbaten naar de NAM gaat, komt de totale rekening voor de gaswinner op 135 miljoen euro te liggen.