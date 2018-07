Staat draait op voor kosten versterken Groningse panden

Groningse huizen in categorieën ondergebracht:

1.500 onveilige woningen moeten 'snel' versterkt worden, 5.700 woningen zitten in onzekerheidsmarge en vallen ook binnen versterkingsoperatie als bewoner dat wil

Andere panden zouden eerst versterkt worden, maar dat is nu niet meer nodig. Toch mag de bewoner ook in deze situatie voor versterking kiezen, omdat verwachting gehonoreerd moet worden

NAM betaalt echter niet mee aan deze 'veilige huizen'.

Het exacte bedrag zal na de zomer bekend worden gemaakt, hoopt minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Om het besluit voor versterking te nemen, hielden de ministers van het kabinet een speciale vergadering. Zo'n extra ministerraad is vrij ongebruikelijk, maar donderdag debatteert de Tweede Kamer over de problemen.

Nieuwe onderzoeken, van onder meer de Mijnraad, hebben maandag aangetoond dat deze panden veilig zijn. Maar omdat eerder de verwachting gewekt is of zelfs toegezegd is dat de woningen versterkt zouden worden, vindt de Mijnraad dat bewoners nu zelf voor versterking mogen kiezen.

Wiebes heeft toegezegd naar het advies van het orgaan te luisteren. De NAM, een dochteronderneming van oliebedrijven Shell en Exxonmobil, wil de kosten hiervoor echter niet betalen, omdat de panden veilig geacht worden. De gaswinner betaalt wel mee aan de versterking van andere panden. De Mijnraad concludeerde in het rapport dat meer dan zevenduizend panden versterkt moeten worden.

Wiebes legde het versterken van de bijna zestienhonderd woningen in de aardbevingsregio eerder nog tijdelijk stil, omdat hij op meer onderzoeksresultaten wilde wachten. Dat zorgde voor een hoop kritiek van Groningers die meenden dat van uitstel uiteindelijk afstel zou komen.

Gaswinner

De Staat en de NAM, met haar aandeelhouders, draaien gezamenlijk op voor het fonds van 1 miljard euro dat wordt opgericht voor de versterking van Groningen. Vorige week bleek echter al dat dit vooral ten koste van de staatskas gaat.

Eerder werd nog de indruk gewekt dat de gaswinner de helft van het bedrag zou betalen, maar de minister bevestigde donderdag dat de NAM de bijdrage van 500 miljoen euro bij andere kosten van de gaswinning kan optellen.

Ook gaat er volgens de nieuwe afspraken een groter deel van de winst naar de NAM. Hiermee komt de totale rekening voor de gaswinner en de aandeelhouders op 135 miljoen euro.

Aardbevingen

Als gevolg van de gaswinning vinden in Groningen aardbevingen plaats, die voor schade aan de huizen zorgen. Daaronder vallen bijvoorbeeld scheuren in de muren.

De minister heeft daarom eerder dit jaar gemeld dat de gaswinning stapsgewijs afgebouwd zal worden. Voor 2030 zal het helemaal stilgelegd zijn.

