Gasbedrijven dienen geen claim in voor stopzetten gaswinning Groningen

Door het stopzetten van de gaswinning tegen 2030 blijft er voor enkele tientallen miljarden aan gas in de grond zitten. Voor de gasbedrijven betekent dit dat ze minder verdienen aan de gasvelden. Eerder werd al gemeld dat de overheid met Shell en Exxon twistte over een claim.

Naast het afzien van een claim, garanderen Shell en Exxon dat de NAM de aardbevingsschade in de regio zal kunnen vergoeden. Volgens het kabinet garanderen de gasconcerns ook na het einde van de gaswinning de kosten voor de aardbevingsschade te zullen vergoeden.

De NAM zal verder over 2018 en 2019 geen winst uitkeren aan Shell en Exxon. Over de jaren daarna wordt alleen winst uitgekeerd als de NAM "voldoende financieel robuust" is.

Voor Groningen komt in totaal 1 miljard euro beschikbaar. Shell en Exxon dragen hier voor 500 miljoen euro aan bij.

Minder winst

In ruil voor de toezeggingen gaat een groter percentage van de winst uit het Groningse gasveld naar de gasconcerns. In eerdere afspraken kreeg de overheid 90 procent van de opbrengsten. Voortaan is dit 73 procent.

Deze verhouding geldt al voor kleinere gasvelden en wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 ingevoerd voor het Groningenveld. Volgens het kabinet is de huidige regeling niet meer houdbaar.