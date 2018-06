Tweede Kamer wil Nationaal Coördinator Groningen spreken over vertrek

Alders kondigde vorige week zijn vertrek aan omdat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) volgens hem beloftes aan de bewoners van Groningen niet nakomt.

De bewindsman besloot onlangs de versterking van circa 1.600 woningen in de ijskast te zetten. Hij wil eerst weten of het risico voor die huizen vermindert als de gaswinning op termijn helemaal stopt.

De Tweede Kamer spreekt donderdagmiddag met Wiebes over het besluit de gaswinning de komende jaren helemaal af te bouwen. Omdat in dat debat ook het vertrek van Alders aan bod komt, had Nijboer voorgesteld hem nog voor die tijd uit te nodigen voor een gesprek.

Alders werd drie jaar geleden aangesteld als eindverantwoordelijke voor de afdeling schadedossiers als gevolg van de aardbevingen in Groningen. Hij schreef vorige week in zijn brief aan de minister dat hij het gevoel had dat Wiebes niet meer naar zijn adviezen luistert.

"Voor mij is het onmogelijk om te werken in een situatie waarin het meest elementaire vertrouwen ontbreekt", aldus Alders.