Wiebes houdt vast aan besluit versterkingsoperatie tijdelijk stil te leggen

Versterkingsoperatie geldt voor huizen die in aardbevingsgebied staan.

Wiebes legde eerder deel van versterking stil om te wachten op meer informatie.

Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, stapte op als gevolg van dit besluit.

Ook is Alders van mening dat niet naar zijn adviezen geluisterd wordt.

Dit is maandag bekendgemaakt na spoedoverleg met de provincie en bestuurders.

De bestuurders in Groningen hadden Wiebes gevraagd naar de provincie af te reizen om te praten over de versterkingsoperatie en het plotselinge vertrek van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Wachten

Wiebes houdt vol dat hij wil wachten op nadere informatie over de bijna 1.600 huizen in de aardbevingsregio. Op 1 juli worden onderzoeksresultaten verwacht over de versterkingsoperatie.

Ondanks dit besluit, erkennen onder anderen de Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, en gedeputeerde Eelco Eikenaar "dat we het samen moeten doen".

Commissaris van de Koning René Paas noemde maandag 1 juli een harde deadline. ''De vraag is niet of de versterkingsoperatie doorgaat, maar hoe. Dit moet begin juli helder zijn."

NCG

Alders kondigde vorige week zijn ontslag aan, omdat hij het gevoel heeft dat Wiebes niet naar zijn adviezen luistert. Hij vindt het onveilig dat de versterkingsoperatie voor een deel van de huizen nog geen doorgang vindt. Ook vond de NCG dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij nog een vinger in de pap had.

In een reactie aan NU.nl werd dit door de woordvoerder van de minister ontkracht. Alleen de rekenmodellen van de NAM worden gebruikt, de gaswinner heeft geen enkele rol in de besluitvorming luidde het antwoord. Dit is maandag herhaald.

Als gevolg van de gaswinning, uitgevoerd door de NAM, ontstaan aardbevingen in Groningen. Deze hebben in sommige gevallen schade aan de huizen als gevolg.