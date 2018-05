Nationaal Coördinator Groningen stopt uit onvrede over visie Wiebes

Alders maakt termijn van vijf jaar als NCG niet af uit onvrede over niet vertrouwen adviezen

Kritiek op minister Wiebes na 'in de wacht zetten' versterking huizen Groningen

Voormalig NCG zegt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij nog steeds prominente rol heeft

Dit betekent dat hij zijn termijn van vijf jaar niet afmaakt.

Alders werd drie jaar geleden aangesteld als eindverantwoordelijke voor de afdeling van de schadedossiers als gevolg van de aardbevingen in Groningen. Zijn dienst telde ruim honderd ambtenaren.

In de brief geeft Alders aan te stoppen omdat hij het gevoel heeft dat Wiebes en het kabinet "steeds minder vertrouwen hebben in de adviezen van NCG". Alders heeft de indruk dat er met minachting over de NCG wordt gesproken.

Versterking

Hierbij noemt de voormalig NCG dat de adviezen die hij gaf over de versterkingsopgave van meer dan 1.500 woningen in de provincie, naar zijn gevoel niet aansluiten bij de visie van Wiebes.

Wiebes besloot onlangs dat de versterking van deze panden in de wacht gezet moest worden totdat er meer duidelijkheid over deze operatie komt. Alders hekelt dit, omdat er naar zijn zeggen een andere betekenis aan is gegeven dan hij geadviseerd heeft. Hij vindt het onveilig dat de versterkingsoperatie voor een deel van de huizen nog geen doorgang vindt.

NAM

"Voor mij is het onmogelijk om te werken in een situatie waarin het meest elementaire vertrouwen ontbreekt", aldus Alders. Volgens de voormalig NCG is er verdeeldheid tussen de betrokken partijen en neemt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toch weer een prominente rol in.

De gaswinner NAM werd na veel discussie over "de slager die zijn eigen vlees keurt" op afstand gezet van de schadeafhandeling in de provincie. Volgens Alders werden de adviezen die hij deed juist "vooral gecontroleerd bij de NAM".

De woordvoerder van Wiebes ontkent dat de NAM een rol speelt in de besluitvorming. Ook "werpen we de suggestie dat de veiligheid in het geding is (door het tijdelijk stilleggen van de versterkingsoperatie, red.) ver van ons af."

Begrip

Wiebes laat weten begrip te hebben voor het besluit van Alders zijn werkzaamheden neer te leggen. Volgens de minister hebben gebeurtenissen als de beëindiging van de gaswinning en de publieke afhandeling van de aardbevingsschade tot "nieuwe verhoudingen geleid".

Alders startte in 2015 als de NCG, wat volgens hem de uitdrukking was van de samenwerking tussen de gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk.

Besluiten

De NCG valt onder de verantwoordelijkheid van Wiebes. Alders had toegang tot betrokken ministers en kon voorstellen doen aan de ministerraad.

"We staan er samen voor en we besluiten ook samen". Echter zegt Alders dat hij moet vaststellen "dat dit steeds minder het geval is. Het maakt het buitengewoon moeilijk om uit te blijven stralen dat de NCG van de Groninger gemeenten, de provincie en het Rijk is en daarbij geloofwaardig te blijven."