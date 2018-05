Wiebes zegt dat discussie huizenversterking niet over geld gaat

Wiebes bezweert in een interview op NPO Radio 1 dat hij niet op de versterkingsoperatie wil besparen. "Echt waar, als we op geld uit waren geweest, waren we lekker doorgegaan met pompen."

Ook zegt de minister dat "vastlopen" een groot woord is. Hij vraagt de Groningers om nog even geduld. Wiebes wil wachten op onderzoek van onder meer TNO en het KNMI. De uitslagen van die onderzoeken worden begin juli verwacht.

Pas hierna moet een besluit genomen worden over de versterking van bijna 1.600 woningen in het aardbevingsgebied van Groningen. Het gaat hierbij om huizen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild.

De Tweede Kamer betreurt het afbreken van het overleg. SP en PvdA willen Wiebes er snel over aan de tand voelen.

Spoedoverleg

Na spoedoverleg in Groningen zei commissaris van de Koning René Paas woensdag dat hij hoopt dat de Tweede Kamer Wiebes houdt aan zijn belofte voor de zomer duidelijkheid te geven.

Volgens RTV Noord willen de bestuurders van de tien aardbevingsgemeenten daarnaast dat de minister naar Groningen komt voor overleg.

Stilleggen

Het kabinet heeft eerder dit jaar aangekondigd dat de gaswinning voor 2030 geheel wordt stilgelegd. Tot die tijd wordt geleidelijk afgebouwd.

Als gevolg van de gaswinning ontstaan aardbevingen in Groningen. Deze hebben als gevolg dat er schade aan de huizen ontstaat.