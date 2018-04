Deel versterkingsoperatie panden in bevingsgebied Groningen 'in de wacht'

"De informatie die de woningeigenaren hebben ontvangen (over de versterking, red.), is gebaseerd op een mogelijk inmiddels achterhaalde risicoberekening, behorend bij een niet langer actueel winningsscenario", aldus Wiebes in een brief.

"De situatie ten aanzien van deze gebouwen is ingewikkeld", schrijft de minister. De opties voor deze groep moeten daarom nog nader in kaart worden gebracht in de komende weken.

Volgens RTV Noord gaat het om meer dan drieduizend panden. Voor een kleiner deel van de panden, 1.467 in totaal, wordt de versterking voortgezet.

Wiebes meldt dat hij de Kamer "hopelijk binnenkort" over een akkoord betreffende het schadefonds vanuit het Rijk kan informeren. Groningers met schade aan hun woning zouden hier dan terechtkunnen.

Gaswinning

De schade aan de panden wordt veroorzaakt door de aardbevingen. Deze ontstaan door de gaswinning in de provincie, geregeld door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

De gaswinner meldde dinsdag aan NU.nl een "voorstander te zijn" van het onderbrengen van de waardedaling in een publiek schadefonds. "Dit komt tegemoet aan een brede wens van de Groningers en andere betrokkenen om de NAM uit het systeem van schadevergoeding te halen", aldus directeur Gerald Schotman.

Het kabinet maakte eind maart bekend dat de gaswinning uiterlijk in 2030 stilgelegd moet zijn. Voor die tijd zal er al stapsgewijs worden afgebouwd.