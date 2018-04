Economie Groningen krimpt opnieuw als enige door lagere gaswinning

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

In de provincie Groningen kromp de economie met 0,6 procent. Als de aardgaswinning buiten beschouwing wordt gelaten, was er sprake van een groei van 2,5 procent. In 2016 kromp de economie met 1,7 procent, maar wanneer de gasproductie niet wordt meegenomen, zou de Groningse economie met 2,2 procent zijn gegroeid.

De economieën van Friesland en Drenthe werden in 2016 en 2017 ook geraakt door de teruggeschroefde gaswinning in Groningen.

Grootste groei

De regio's rondom Eindhoven en Almere realiseerden vorig jaar binnen Nederland de grootste economische groei. Beide regio's noteerden een stijging van 4,9 procent ten opzichte van 2016.

In Zuidoost-Noord-Brabant, waarmee Eindhoven en omgeving wordt bedoeld, zat de groei vorig jaar vooral in de industrie en zakelijke dienstverlening. In Almere hebben met name leasebedrijven aan de groei bijgedragen.

Financiële tegenvaller

Sinds 2015 wordt de gaswinning in Groningen teruggeschroefd. In oktober van 2017 is het nieuwste gasbesluit in werking getreden. Momenteel wordt er 21,6 miljard kuub per jaar uit de grond gehaald, waar het in 2014 nog om 42 miljard kuub ging.

Door de daling van de gaswinning krimpt de economie in Groningen sinds 2015 als enige in Nederland. Ook op landelijk niveau zorgt de teruggeschroefde gaswinning voor een financiële tegenvaller. In 2018 zal het kabinet slechts 1,9 miljard euro ontvangen aan totale gasbaten, in plaats van de verwachte 10 miljard euro.