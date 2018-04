'NAM wil in wet minder verantwoordelijkheid voor gaswinning'

Dat heeft de NAM volgens Trouw kenbaar gemaakt in een reactie op de nieuwe Mijnbouw- en Gaswet. Hierin staat dat de gaswinning in Groningen de komende jaren sterk wordt teruggebracht.

De NAM verliest volgens de nieuwe wet vrijwel alle invloed op de gaswinning; minister Eric Wiebes van Economische Zaken bepaalt voortaan hoeveel gas er mag worden gewonnen.

"Daar waar NAM minder controle op kan uitoefenen kan zij ook minder verantwoordelijkheden voor dragen", stelt directeur Gerald Schotman volgens de krant. Hij stelt er niets voor te voelen dat zijn bedrijf wel verantwoordelijkheid blijft dragen voor de risico's als de NAM geen enkele invloed op winningsbesluiten meer kan uitoefenen.

Schuldvraag

Een groot aantal Groningse gemeenten maakte vorige week in Trouw al kenbaar te vrezen dat de nieuwe wet, die Wiebes heeft opgesteld, niet duidelijk zou formuleren wie er aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de gaswinning. De staat zou die verantwoordelijkheid over kunnen nemen van de NAM, maar ook dit staat niet hard in het wetsvoorstel omschreven.

De NAM laat dinsdag in een reactie weten "niet weg te lopen voor haar financiele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door mijnbouwactiviteiten, nu en in de toekomst."

Eerder meldde de krant al dat ook Shell afstand leek te nemen van de mogelijke aansprakelijkheid voor schulden als gevolg van de gaswinning. Dat zou blijken uit een formulering in het jaarverslag van Shell, dat samen met Esso eigenaar is van de NAM. Shell stelde "zich niet in de teneur van de berichtgeving te herkennen".

