92 schademeldingen binnengekomen na aardbeving Garsthuizen

Dat bevestigt een woordvoerder aan NU.nl na berichtgeving van RTV Noord. Volgens de woordvoerder moet het nieuwe schadeloket alle meldingen nog analyseren op inhoud.

De aardbeving was de zwaarste aardschok in de provincie Groningen in een paar maanden tijd. In januari van dit jaar vond nabij de plaats Zeerijp de zwaarste beving sinds 2012 plaats, met een magnitude van 3,4. Bij het Centrum Veilig Wonen kwamen duizenden meldingen binnen.

De nieuwe Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is in maart geopend als nieuw schadeloket voor schademeldingen. De woordvoerder laat aan NU.nl weten dat ze op dit moment nog "ervaring opdoen" en aan het "leren zijn", omdat ze kort geleden zijn begonnen.

Gaswinning

Vorige maand nam het kabinet het besluit dat in 2033 de gaswinning in Groningen moet zijn afgebouwd naar nul. De gevolgen van de gaswinning zijn volgens het kabinet "maatschappelijk niet langer aanvaardbaar".

De Nederlandse gasproductie is op dit moment 21,6 miljard kuub per jaar. Uiterlijk in 2022 zou dit onder 12 miljard kuub per jaar moeten liggen. Daarna moet de gaswinning naar nul.