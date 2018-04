Twintig nieuwe schademeldingen na beving bij Garsthuizen

De beving vond plaats rond 23.30 uur. Het epicentrum lag bij Garsthuizen. Op sociale media kwamen veel meldingen van de beving. Er werd gesproken over een harde knal. Volgens sommige bewoners was die klap nog nooit zo hard.

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is geopend voor schademeldingen. De verwachting is dat het aantal meldingen in de loop van de dag gaat oplopen. Volgens de Veiligheidsregio Groningen hebben zich in de provincie door de beving geen calamiteiten voorgedaan. ​

Op 8 januari werd er een zwaardere beving gevoeld met een magnitude van 3,4. Het epicentrum lag toen in Zeerijp. Een dag later kwam er bij het Centrum Veilig ruim negenhonderd schademeldingen binnen. De beving in januari was de zwaarste aardbeving sinds 2012.

Kraan dicht

Een maand geleden nam het kabinet het besluit dat de gaswinning in Groningen in 2033 moet zijn afgebouwd naar nul. Het kabinet is van mening dat de "gevolgen van de gaswinning maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn".

Op dit moment is de Nederlandse gasproductie 21,6 miljard kuub per jaar. Dit zou in 2022 onder de 12 miljard kuub per jaar moeten liggen. Na 2022 daarna moet de gaswinning geleidelijk naar nul.