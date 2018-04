Twintig nieuwe schademeldingen na beving bij Garsthuizen

De aardbeving vond plaats rond 23.30 uur. Op sociale media kwamen veel meldingen van de beving. Er werd gesproken over een harde knal.

De nieuwe Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is geopend voor schademeldingen. Het is niet zeker of het aantal meldingen in de loop van de dag nog verder gaat oplopen. Volgens de Veiligheidsregio Groningen hebben zich in de provincie door de beving geen calamiteiten voorgedaan. ​

Op 8 januari werd er een zwaardere beving gevoeld met een magnitude van 3.4. Het epicentrum lag toen in Zeerijp. Een dag later kwam er bij het Centrum Veilig ruim negenhonderd schademeldingen binnen. De beving in januari was de zwaarste aardbeving sinds 2012.

Kraan dicht

Ruim twee weken geleden nam het kabinet het besluit dat de gaswinning in Groningen in 2033 moet zijn afgebouwd naar nul. Het kabinet is van mening dat "de gevolgen van de gaswinning maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn".

Op dit moment is de Nederlandse gasproductie 21,6 miljard kuub per jaar. Dit zou in 2022 onder de 12 miljard kuub per jaar moeten liggen. Na 2022 moet de gaswinning geleidelijk naar nul.

Bijna tegelijkertijd kondigde het kabinet echter ook aan dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de Friese plaats Warfstermolen, op de grens met het Groningse Pieterzijl, gas mag gaan winnen door te fracken. Dat is een omstreden methode waarbij water en chemicaliën in de bodem worden gespoten.

In Pieterzijl hebben honderden mensen zaterdagmiddag gedemonstreerd bij de boorlocatie van de NAM. De omwonenden denken, in tegenstelling tot minister Eric Wiebes (Economische Zaken), dat fracken volkomen onverstandig is.