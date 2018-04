Aardbeving met magnitude van 2,8 gemeten in Groningen

Dat meldt de seismologische dienst van het KNMI.

De beving vond plaats rond 23.30 uur. Bij RTV Noord zijn tientallen meldingen binnengekomen van bewoners die de beving hebben gevoeld.

In januari van dit jaar vond nabij de plaats Zeerijp de zwaarste beving sinds 2012 plaats. Deze had een magnitude van 3,4. Uiteindelijk kwamen er duizenden schademeldingen binnen bij het Centrum Veilig Wonen.

Gaswinning

De Nederlandse gasproductie is op dit moment 21,6 miljard kuub per jaar. Uiterlijk in 2022 zou dit onder 12 miljard kuub per jaar moeten liggen. In "het komend decennium" moet de gaswinning naar nul.

Als de gaswinning eenmaal is stopgezet, is naar schatting zo'n 85 tot 90 procent van het gas onder de provincie gewonnen, aldus Wiebes. Het totaalbedrag van de claim, als die er komt, is afhankelijk van de gasprijs.

