'Rijk twist met Shell over miljardenclaim overgebleven gas in Groningen'

Met de plannen voor het voortijdig dichtdraaien van de gaskraan, blijft er voor 50 tot 125 miljard euro aan gas in de bodem zitten. Dit blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De oliebedrijven zouden compensatie eisen. Eerder liet Wiebes al weten dat de inzet is "dat we geen schadeclaim willen over het in de bodem achtergebleven gas". Het kabinet wil dat de gaswinning in Groningen het komend decennium helemaal wordt stopgezet en is hier maatregelen voor aan het nemen.

De Nederlandse gasproductie is op dit moment 21,6 miljard kuub per jaar. Uiterlijk in 2022 zou dit onder 12 miljard kuub per jaar moeten liggen. In "het komend decennium" moet de gaswinning naar nul.

Als de gaswinning eenmaal is stopgezet, is naar schatting zo'n 85 tot 90 procent van het gas onder de provincie gewonnen, aldus Wiebes. Het totaalbedrag van de claim is afhankelijk van de gasprijs.

Aardbevingen

Als gevolg van de gaswinning ontstaan aardbevingen in Groningen. Hierdoor raken de huizen beschadigd en voelen veel Groningers zich onveilig.

Volgens de NOS zou Wiebes ook met de oliebedrijven praten over het aardbevingsbestendig van de gebouwen in de provincie. De minister moet voorkomen dat Shell en Exxon onder de miljardenrekening uit zien te komen nu de gaskraan wordt dichtgedraaid.