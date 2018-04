'Rijk twist met Shell over miljardenclaim overgebleven gas in Groningen'

Met de plannen voor het voortijdig dichtdraaien van de gaskraan, blijft er voor 50 tot 125 miljard euro aan gas in de bodem zitten. Dit blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De oliebedrijven zouden volgens de omroep compensatie eisen. Eerder liet Wiebes al weten dat de inzet is "dat we geen schadeclaim willen over het in de bodem achtergebleven gas". Het kabinet wil dat de gaswinning in Groningen het komend decennium helemaal wordt stopgezet en is hier maatregelen voor aan het nemen.

In een reactie aan NU.nl stelt Shell dat een schadeclaim "niet aan de orde is". Shell en Exxon zeggen in gesprek te zijn met het ministerie van Economische Zaken, wat constructief zou verlopen.

Akkoord

Wiebes verwacht snel een akkoord te sluiten met de oliebedrijven over de geleidelijke beëindiging van de gaswinning in Groningen. "Voor de zomer willen de partijen eruit zijn, misschien zelfs al in mei", zegt de bewindsman.

Wiebes benadrukt dat er veel te bespreken valt. "Alles wat we de afgelopen 55 jaar met elkaar hebben afgesproken moet nu anders. Dat kost tijd. Maar de sfeer aan tafel is prima, het is constructief, niemand vindt ten principale dat we met iets onrealistisch bezig zijn."

Gaswinning

De Nederlandse gasproductie is op dit moment 21,6 miljard kuub per jaar. Uiterlijk in 2022 zou dit onder 12 miljard kuub per jaar moeten liggen. In "het komend decennium" moet de gaswinning naar nul.

Als de gaswinning eenmaal is stopgezet, is naar schatting zo'n 85 tot 90 procent van het gas onder de provincie gewonnen, aldus Wiebes. Het totaalbedrag van de claim, als die er komt, is afhankelijk van de gasprijs.

Aardbevingen

Als gevolg van de gaswinning ontstaan aardbevingen in Groningen. Hierdoor raken de huizen beschadigd en voelen veel Groningers zich onveilig.

Wiebes zegt vrijdag te verwachten dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haar deel bijdraagt aan de kosten voor schadevergoedingen en versterkingsoperaties in Groningen, en dat Shell en ExxonMobil daarvoor garant zullen staan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!