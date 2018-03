Onvoldoende budget voor opkoopregeling Groningen

Volgens de Nationaal Coördinator Groningen zijn er in totaal 159 aanmeldingen binnengekomen. Voor het zogenoemde Koopinstrument is jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is afkomstig van de NAM.

"Het aantal aanvragen dat aan de voorwaarden voldoet, is groter dan het door NAM beschikbaar gestelde budget van 10 miljoen euro'", aldus de Nationaal Coördinator Groningen, waarvan de regeling is.

Van de aanmeldingen voldoen er in ieder geval 54 niet aan de voorwaarden. Zo zijn er drie aanmeldingen bij voor bedrijfspanden, terwijl de regeling bedoeld is voor huiseigenaren. Een aantal aanmeldingen moet nog verder worden bestudeerd. Daarvan is nog niet helemaal duidelijk of ze voldoen aan de vereisten.

De Nationaal Coördinator hoopt eind april bekend te maken welke woningen met de regeling kunnen worden aangekocht.

Aanmelden

Van 15 februari tot en met 16 maart konden belangstellenden zich aanmelden voor het Koopinstrument. De woningen worden opgekocht voor 95 procent van de taxatiewaarde. Opgekochte woningen worden of meteen weer te koop aangeboden, of ingezet om mensen in op te vangen van wie de woning wordt versterkt met het oog op de aardbevingen in het gebied of tijdelijk uit de verkoop gehaald vanwege bijvoorbeeld plannen van een gemeente.

De regeling loopt tot en met 2020. Elk jaar kunnen mensen zich inschrijven.