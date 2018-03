Reacties op besluit kabinet stopzetten gaswinning

Een "historisch besluit", noemt Rob Jetten, Tweede Kamerlid van D66. "Hiermee laat het kabinet zien dat de veiligheid van Groningers echt op de eerste plaats staat. Per direct wordt alles op alles gezet om binnen enkele jaren te stoppen met de gaswinning in Groningen. Dat is de beste garantie voor de veiligheid van de Groningers."

Ook het CDA praat over een "historisch besluit". "Na een jarenlange strijd voor de veiligheid van de Groningers doet het mij goed dat het kabinet dit historische besluit heeft genomen", aldus Angnes Mulder van de partij.

"De gaskraan gaat dicht en alles wordt in het werk gezet om dat op de snelst mogelijke manier te doen. De stikstoffabriek waarvoor het CDA al jaren pleit draagt daar aan bij, evenals de industrie en alle huishoudens. Daarmee krijgt Groningen weer perspectief en dat is hard nodig."

Dilan Yesilgöz, Tweede Kamerlid van de VVD: "Keerpunt voor Groningen! Mooi nieuws dat gaswinning zo snel mogelijk volledig wordt beëindigd. Veiligheid van Groningers voorop en positief effect op de versterkingsoperatie."

'Juiste richting'

GroenLinks noemt het "terecht dat het kabinet dit probleem erkent", aldus Liesbeth van Tongeren namens de partij. "De richting die dit kabinet inslaat is de juiste. Groningers moeten er zeker van kunnen zijn dat het niet bij plannen blijft, maar dat de afbouw van de gaswinning snel werkelijkheid wordt." Het Tweede Kamerlid heeft een debat aangevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over de garanties die minister Wiebes de Groningers zal bieden.

Henk Nijboer van de PvdA laat via Twitter weten de afbouw een "historische stap" te vinden. "Nu zaak Groningers recht te doen, schades zonder rompslomp te vergoeden en perspectief te bieden voor het gebied."

Gestreden

Sandra Beckherman van de SP zegt dat er "lang en hard" is gestreden. "De Groningers hebben deze overwinning niet cadeau gekregen. Hier is lang en hard voor gestreden. Ik wil alle Groningers feliciteren. We zijn er nog lang niet en we kennen nog niet alle details, maar dit is eindelijk goed nieuws."

Carla Dik-Faber van ChristenUnie schrijft op Twitter "Groningen first! Blij met kabinetsbesluit om gaskraan dicht te draaien. Weg met de gasverslaving. Groningen voorop in energietransitie!"

Greenpeace

Faiza Oulahsen, campagnevoerster Klimaat en Energie van Greenpeace: "We zijn blij dat het kabinet inziet dat de Groningers en het klimaat belangrijker zijn dan de belangen van de NAM. We gaan erop toezien dat deze belofte wordt waargemaakt".

Milieudefensie noemt het besluit "goed nieuws". Maar blijft kritisch. "Het gasgebruik gaat met deze maatregelen nauwelijks naar beneden, er wordt vooral overgeschakeld op importgas met nieuwe stikstoffabrieken. Op deze manier houden we onze gasverslaving nog tot 2050 in stand."