Kabinet wil gaswinning Groningen uiterlijk in 2030 stopzetten

De Nederlandse gasproductie is op dit moment 21,6 miljard kuub per jaar. Uiterlijk in 2022 zou dit onder 12 miljard kuub per jaar moeten liggen. In "het komend decennium" moet de gaswinning naar nul.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde in februari om de gaswinning terug te brengen naar die 12 miljard per jaar. Zo zou de kans op (zware) aardbevingen in de provincie lager komen te liggen. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) toen liet vrijwel direct weten dit advies te willen opvolgen.

"Maar zelfs op een niveau van 12 miljard kuub is het niet veilig", zegt de minister. "Dan kun je nog steeds niet zeggen dat Groningen wel Groningen blijft." De provincie heeft jarenlang te kampen met aardbevingen. Als gevolg hiervan ontstaat schade aan de gebouwen.

Stikstof

Donderdag presenteert Wiebes zijn plannen over hoe hij de hoeveelheid in Nederland opgepompt gas wil verlagen. Zo wordt de export naar het buitenland verminderd en wordt een nieuwe stikstoffabriek gebouwd.

Doordat buitenlands gas met de komst van de stikstoffabriek ook in Nederland bruikbaar is, hoeft er minder gas uit de Nederlandse bodem te worden gepompt en wordt de afhankelijkheid van Gronings gas verminderd. "We moeten wegschuiven van het bestrijden van de symptomen, naar het wegnemen van de oorzaak", legt de minister uit.

Gasbel

Als de gaswinning eenmaal is stopgezet, is naar schatting zo'n 85 tot 90 procent van het gas onder de provincie gewonnen, aldus Wiebes.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de gaswinner in de provincie, "hangt de vlag niet uit", reageert Wiebes op de vraag over hoe de oliemaatschappij reageerde op het stopzetten.

Verder wil de minister geen uitspraken doen over het standpunt van de NAM. "Ik onderhandel met ze. Inzet is dat we geen schadeclaim willen over het in de bodem achtergebleven gas." De oliemaatschappij laat aan NU.nl weten later op donderdag met een reactie te komen.

