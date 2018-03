Zestig schademeldingen op eerste dag bij nieuw loket Groningen

Het loket werd maandagochtend om 08.00 uur geopend.

''Mensen weten ons te vinden, we hebben zo'n 120 tot 130 telefoontjes gekregen. Mensen hebben genoeg vragen", aldus de woordvoerder. Het loket maakt deel uit van het nieuwe schadeprotocol dat op 31 januari is gepresenteerd door minister Eric Wiebes van Economische Zaken. In dat protocol is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) volledig buitenspel gezet.

Behalve over nieuwe schademeldingen, buigt het schadeloket van de de tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen zich over ongeveer 12.000 schademeldingen die sinds 31 maart 2017 op de plank liggen. Deze aanmeldingen werden ingediend bij voorganger Centrum Veilig Wonen (CVW), maar zijn nu door het nieuwe loket overgenomen.

Volle kracht

Het loket laat weten dat het hopelijk "zo snel mogelijk op volle kracht is". De achtkoppige commissie gaat per 1 april aan de slag met de dossiers. Half april maakt zij meer bekend over de aanpak.

"Waarschijnlijk nemen we in april besluiten over de werkwijze. Het zal dus hoe dan ook voor ons allemaal even wennen en nog zoeken zijn."

Telefooncentrale

''Veel vragen zijn afkomstig van mensen die al melding bij het CVW hadden gedaan. Ze willen weten of hun dossier in goede orde aan ons is overgedragen en wat ze kunnen verwachten in de komende maanden", aldus de woordvoerder. ''Wij zijn tevreden dat mensen ons kunnen vinden en we zijn blij dat we ze eindelijk te woord kunnen staan. We gaan ook zelf contact met ze opnemen."

De telefooncentrale van het meldpunt telt momenteel zo'n dertig mensen. Daarnaast zijn er nog eens 25 zogenoemde zaakbegeleiders, die mensen ''persoonlijk kunnen begeleiden of bezoeken", aldus de zegsman. Het meldpunt is bezig om het aantal medewerkers verder uit te breiden.