Schadeloket Groningen start afhandeling aardbevingsschade

Aan de meldingen is sinds 31 maart 2017 vrijwel niets gedaan. Het loket neemt ook nieuwe meldingen in behandeling. Het loket wordt bemand door zo'n dertig medewerkers.

Het loket, de tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, laat weten dat het hopelijk "zo snel mogelijk op volle kracht is". "Waarschijnlijk nemen we in april besluiten over de werkwijze. Het zal dus hoe dan ook voor ons allemaal even wennen en nog zoeken zijn."

De commissie maakt deel uit van het nieuwe schadeprotocol dat op 31 januari is gepresenteerd door minister Eric Wiebes van Economische Zaken. In dat protocol is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) volledig buitenspel gezet. Tijdens een bezoek aan het loket, afgelopen donderdag, noemde Wiebes het "een fenomenale prestatie dat het loket al zo snel op poten is gezet".

Onafhankelijk

Het schadeloket wil de nieuwe en bestaande schadegevallen zo snel mogelijk in beeld krijgen, zodat een onafhankelijke commissie die snel kan beoordelen. Wiebes rekent erop dat het nieuwe loket een succes wordt.

"Niemand denkt nu nog aan zijn portemonnee. Het gaat om een eerlijke en onafhankelijke beoordeling van de schade en de Groningers kunnen op allerlei manieren in bezwaar", aldus de minister.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!