Actievoerders bezetten tijdelijk tankstation Europaweg Groningen

De actievoerders blokkeerden de weg voor automobilisten die het tankstation binnen wilden rijden, meldt de politie vrijdag. Het ging om een groep van ongeveer tien mensen.

Zij protesteerden tegen de sloop van monumentale en sfeerbepalende panden in de provincie Groningen. De gaswinning in Groningen veroorzaakt met enige regelmaat aardbevingen in de provincie. Door die aardbevingen ontstaat schade aan woningen en andere gebouwen.

Vorig jaar zijn ruim vijfduizend panden in het aardbevingsgebied geïnspecteerd. Hieruit is gebleken dat meer dan drieduizend panden in het aardbevingsgebied versterkt moeten worden.