Achterstand inspectie panden in aardbevingsgebied Groningen ingehaald

Inmiddels is bekend dat meer dan drieduizend panden in het aardbevingsgebied versterkt moeten worden, blijkt vrijdag uit de kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

In juli vorig jaar meldde de NCG dat er een forse achterstand was ontstaan in de inspectie van de panden. De doelstelling was dat ruim vijfduizend gebouwen in het aardbevingsgebied geïnspecteerd moesten worden, om te beoordelen of de panden zijn bestand tegen aardbevingen. In juni stond de teller slechts op 1.740 inspecties.

De resultaten van ongeveer de helft van de versterkingsadviezen zijn vorig jaar al gedeeld met de bewoners van de panden. Het gaat hierbij om gebouwen in onder meer Appingedam en Loppersum, gebieden waar relatief veel aardbevingen plaatsvinden.

De aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Dit heeft vaak schade aan de huizen als gevolg. Twee jaar geleden werd daarom in kaart gebracht welke gebouwen extra verstevigd moesten worden.