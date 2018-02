Voorlopig geen parlementaire enquête over gaswinning in Groningen

Zo'n grondig onderzoek door de Tweede Kamer zelf zal er volgens de meeste partijen ooit wel komen, maar de tijd zou niet rijp zijn.

De linkse en rechtse oppositie vindt het juist hoog tijd voor een enquête, en vorig jaar waren ook CDA en ChristenUnie nog pleitbezorger. Maar die twee partijen vrezen nu dat een parlementaire onderzoekscommissie de aanpak van de schade en het terugschroeven van de gaswinning in Groningen kan hinderen. Er komt volgens CDA'er Agnes Mulder en haar CU-collega Carla Dik-Faber nu juist schot in de zaak, en dat zien de twee partijen niet graag verstoord.

Als een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer betrokkenen als de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ter verantwoording roept, zullen zij zich in de loopgraven terugtrekken, vrezen de tegenstemmers. Ook zou het volgens CDA-kamerlid Agnes Mulder de schadeafhandeling en verstevigingsoperatie "alleen maar in de weg zitten".

Initiatief

Het initiatief van Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) werd wel gesteund door de SP en GroenLinks. Wassenberg diende in juni 2016 al zo’n voorstel in waarbij ondervraagden verplicht moeten opdagen en onder ede worden gehoord.

Toen werd de oproep ondertekend door ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber, maar zij is nu gebonden aan coalitieafspraken."We moeten ons nu focussen op het oplossen van problemen. Een enquête is daar nu niet behulpzaam bij", zei Dik-Faber in de Kamer.

Voor de toekomst is er wellicht wel een Kamermeerderheid te vinden. Mulder: "Dat we dat een keer willen, is volstrekt helder."