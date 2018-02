Regio Loppersum getroffen door vijfde aardbeving in korte tijd

Dit blijkt uit meetgegevens van het KNMI.

Eerdere aardbevingen, waarvan de zwaarste zondag in Garrelsweer plaatsvond, hadden magnitudes van 0.2 tot 2.2. Ook werd zaterdag een aardbeving van 1.7 gemeten bij Scharmer, een dorp dat ongeveer 20 kilometer bij Garrelsweer vandaan ligt.

De aardbeving van maandag is de veertiende van dit jaar in de provincie Groningen. Alleen de beving van 8 januari in Zeerijp, dat op nog geen zes kilometer bij Garsthuizen vandaan ligt, was zwaarder met een magnitude van 3.4. Naar aanleiding van deze beving is de gaskraan bij Loppersum op 2 februari dichtgedraaid.

Gaskraan

Hoewel de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) direct uitvoering heeft gegeven aan het verzoek van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om de gaswinning in Loppersum stop te zeten, wordt het niet uitgesloten dat er (zware) aardbevingen in het gebied voor gaan komen.

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die het advies tot dichtdraaien gaf, duurt het ongeveer drie tot zes maanden voordat het effect van het stopzetten van de gaswinning in de regio te merken is.

Maatregelen

De toezichthouder presenteerde begin deze maand een serie maatregelen aan de minister, die volgens onderzoek nodig zijn na de aardbeving van vorige maand in Zeerijp. Zo wil het SodM ook dat de gaswinning in zijn geheel wordt teruggebracht van 21,6 naar 12 miljard kuub per jaar.

Wiebes liet toen al weten dit advies op te volgen op de lange termijn. De minister zit naar eigen zeggen "zo klem als een deur", omdat hij te maken heeft met de grootverbruikers in het bedrijfsleven, leveringszekerheid voor huishoudens en contracten met het buitenland. Eind maart laat hij aan de Tweede Kamer weten hoe en wanneer met de verlaging begonnen kan worden.

Aan het advies om de gaskraan in Loppersum dicht te draaien, kon sneller gehoor worden gegeven omdat dit volgens onderzoek van de Gasunie geen invloed heeft op de leveringszekerheid.