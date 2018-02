'Veiligheidssituatie Groningen na beving Zeerijp verbetert pas over een jaar'

Het verlagen van de gaswinning van 21,6 naar 12 miljard kuub per jaar zal dan pas effect hebben, aldus de toezichthouder. Tot die tijd bestaat er een kans op (zwaardere) aardbevingen.

Het SodM adviseerde vorige week de algehele gaswinning te verlagen naar 12 miljard naar aanleiding van de forse beving in januari bij Zeerijp (gemeente Loppersum). Ook wilde de toezichthouder dat er helemaal geen gas meer gepompt wordt in de regio Loppersum.

Het advies is naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken gestuurd. Deze zegt "zo snel mogelijk" te verlagen naar de 12 miljard kuub. Het stopzetten van de gaswinning in Loppersum is vrijdag al wel per direct stopgezet, omdat dit geen effect heeft op de leveringszekerheid van het gas.

De effecten hiervan zijn volgens de toezichthouder binnen drie tot zes maanden te zien.

Zeerijp

De code rood werd bereikt door de aardbeving bij Zeerijp, die een magnitude van 3.4 had. Hiermee was het de zwaarste aardbeving in Groningen in vijf jaar tijd.

Als gevolg van de voor de provincie zware beving, trad het zogeheten meet- en regelprotocol in werking. Dit gebeurt als er relatief veel of zware aardbevingen plaatsvinden. Het hoogste interventieniveau, de eerder genoemde code rood, werd bereikt door Zeerijp.

Impact

"De beving heeft een flinke impact gehad", aldus het SodM eerder. De toezichthouder wijst erop dat de aardbevingen in de provincie "doorwerken op het welbevinden en de gezondheid van de mensen".

Uit een woensdag gepubliceerd rapport van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat tienduizend inwoners acute gezondheidsproblemen hebben als gevolg van de stress die de aardbevingen met zich meebrengen.

Hierdoor hebben ze een verhoogd arbeidsverzuim en meer kans op een burn-out. 1.800 mensen hebben een hoog risico op angst‑ of depressiestoornissen, melden de onderzoekers.

Leveringszekerheid

Het is niet bekend wanneer de productie naar 12 miljard kuub wordt verlaagd. De minister liet eerder al weten "zo klem als een deur te zitten", omdat hij te maken heeft met de grootverbruikers in het bedrijfsleven, leveringszekerheid voor huishoudens en contracten met het buitenland.

Eind maart laat Wiebes aan de Tweede Kamer weten hoe en wanneer hij de verlaging voor elkaar wil krijgen. Of dat binnen deze kabinetsperiode kan, is ook nog niet te zeggen. "Ik zet alles op alles om daar zo snel mogelijk te komen."