Gaswinning in Loppersum stilgelegd na advies toezichthouder

"In de controlekamer in Hoogezand zijn de installaties uitgezet", laat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vrijdag weten.

Minister Eric Wiebes vroeg de gaswinner donderdag, "zo snel als redelijkerwijs mogelijk is" uitvoering te geven aan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder is van mening dat een forse ingreep noodzakelijk is om de kans op schade door aardbevingen te verlagen.

Sinds 2015 wordt er echter weinig gas meer gehaald uit de bodem van Loppersum en omgeving. Dit komt doordat de Raad van State in april van dat jaar besloot dat er enkel gas mocht worden gewonnen als dat op andere locaties niet mogelijk was. In 2016 is nog een miljard kuub in de gaswinningslocaties rondom Loppersum geproduceerd.

Zeerijp

In Zeerijp (gemeente Loppersum) vond op 8 januari een aardbeving plaats met een magnitude van 3.4, de zwaarste in vijf jaar tijd. Volgens het SodM kan deze aardbeving veroorzaakt zijn doordat bij vorst de gaskraan open wordt gedraaid in de regio.

"Het is mogelijk dat het open- en dichtdraaien van de clusters (productielocaties red.) heeft geleid tot de beving bij Zeerijp", aldus de toezichthouder.

Naast Loppersum, wil de NAM ook een productielocatie in Eemskanaal uitzetten. Dit wil de gaswinner vanwege de aardbevingen in het oostelijke deel van de stad Groningen. Deze namen in de afgelopen paar maanden toe in vergelijking met eerdere periodes.

Advies

De toezichthouder presenteerde donderdag een serie maatregelen aan de minister, die volgens hen nodig zijn na de aardbeving van vorige maand. Zo wil het SodM ook dat de gaswinning in zijn geheel wordt teruggebracht van 21,6 naar 12 miljard kuub per jaar.

Wiebes liet donderdag al weten dit advies op te volgen op de lange termijn. "We moeten naar 12 miljard kuub. Dat is bijna een halvering. Dat zal een enorme maatschappelijke opgave zijn", aldus de minister.

Aan het advies op de gaskraan in Loppersum dicht te draaien, kon sneller gehoor worden gegeven omdat dit volgens onderzoek van de Gasunie geen invloed heeft op de leveringszekerheid.

Afhankelijk

De verlaging van de gasproductie in zijn geheel leidt ertoe dat er problemen komen met de leveringszekerheid. "De huidige behoefte is bijna dubbel zo hoog", aldus Wiebes.

In een eerder op donderdag gestuurde brief aan de Kamer schrijft Wiebes dat de veiligheid van de Groningers niet ter discussie staat, maar het is tegelijk ook duidelijk "dat we niet zomaar iedereen van het gas kunnen afschakelen".

Mede vanwege deze tegenstrijdige belangen zei Wiebes eerder al dat hij "zo klem als een deur" zit.

Gasunie

Uit de analyse van de Gasunie, die donderdag naast het SodM-advies eveneens is aangeboden aan Wiebes, blijkt dat verlaging sterk afhankelijk is van de temperatuur.

In het gunstigste scenario, een "mild jaar", komt deze op 14 miljard kuub te liggen. Dit is dus nog 2 miljard kuub boven wat SodM adviseert.Ook zegt de Gasunie dat, als per direct wordt overgestapt op temperatuurafhankelijk produceren, de gaswinning nauwelijks omlaag kan gaan: namelijk tussen de 19,5 en 21 miljard kuub. Dit gaat dan om het gasjaar dat loopt tot oktober 2018.

De minister wil dat Gasunie kijkt "naar de mogelijkheden om al dit gasjaar minder gas te winnen zonder dat de leveringszekerheid in gevaar komt".