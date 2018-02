Shell bereid garantstelling bevingsschade op papier te zetten

"Om alle twijfel weg te nemen: we staan garant, dat gaan we op papier zetten", zei Marjan van Loon, directeur van Shell in Nederland, donderdag.

Zij was op uitnodiging van GroenLinks naar de Tweede Kamer gekomen voor een hoorzitting over de financiële gezondheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Specifieker werd Van Loon niet. Dat komt volgens haar omdat er eerst over gesproken moet worden met Eric Wiebes, de minister van Economische Zaken. "We gaan dat netjes op papier zetten", aldus Van Loon. Dat is volgens haar niet eerder dan april of mei, beloofde ze.

Opspraak

Shell, samen met ExxonMobil aandeelhouder van de NAM, kwam in opspraak nadat Trouw publiceerde dat het olie- en gasbedrijf afstand heeft genomen van de NAM met de intrekking van de aansprakelijkheidsverklaring (of 403-verklaring in jargon).

Partijen in de Kamer vrezen dat Shell daarmee niet meer verantwoordelijk wil zijn voor de bevingsschade. Als de NAM financieel tekort schiet, staan gedupeerde Groningers met lege handen, zo klonk het.

Shell stelt daarentegen dat het een logisch gevolg is van "jaarrekeningenrecht". In een verklaring liet het bedrijf weten dat de NAM tot vorig jaar geen jaarrekeningen publiceerde. Zodoende konden toeleveranciers niet controleren of de NAM in staat was om aan de betaalverplichtingen te voldoen.

Argwaan

Van Loon kon de argwaan bij de meeste Kamerleden niet direct wegnemen. Het hielp ook niet dat ze zei dat er "een legertje juristen" voor nodig is.

"Groningers zijn bang voor een juridisch mijnenveld. Waarom wordt er niet simpelweg geld klaargezet?", vroeg PvdA’er Henk Nijboer.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman bood Van Loon aan direct al een document op te stellen. Gekscherend bedoeld of niet, het is Beckerman ernst dat de Groningers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.

De centrale vraag van de meeste partijen was een simpele: Wat gebeurt er als NAM de rekeningen niet kan betalen? Van Loon: "Dan kan de rekening naar Shell."

Of er een fonds met geld wordt opgericht door Shell en hoeveel daarin moet komen, zei Van Loon niet.

Rolf de Jong, directeur in Nederland van ExxonMobil, had zo mogelijk nog meer moeite de Kamerleden te overtuigen.

Na vragen van verschillende parlementariërs in hoeverre het Amerikaanse olieconcern ook toespringt als de NAM in gebreke blijft, zei De Jong dat ExxonMobil in zijn 125-jarige bestaan nog nooit een dochteronderneming failliet heeft laten gaan.

Tot frustratie van meerdere Kamerleden bleef het daarbij.

Miljarden

Van Loon liet woensdagavond in het televisieprogramma Jinek al weten dat Shell garant staat voor de schade die wordt veroorzaakt door de NAM.

De juridische waarde daarvan is alleen niet helemaal waterdicht, zeggen Steef Bartman en Eva Nass, respectievelijk hoogleraar ondernemingsrecht en advocaat. Beiden waren ook door de Kamer uitgenodigd voor de hoorzitting.

Bovendien is de NAM 'slechts' voor een derde deel aansprakelijk voor de schade, de overheid neemt de overige twee derde voor zijn rekening. Dat is in het verleden zo contractueel afgesproken.

Volgens Van Loon heeft de NAM ruim een miljard euro in kas. Daarnaast kan het bedrijf gebruikmaken van een kredietregeling bij Shell en ExxonMobil van 1,3 miljard euro.

Tel daar de inkomsten van de gaswinning van de komende vijf jaar á zes miljard euro en het deel dat de overheid moet betalen bij op, en je komt op een aardbevingsfonds van zo’n 12 miljard euro, berekende Van Loon. "De NAM is robuust."