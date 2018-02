Minister spreekt met protesterende Groningse boeren over gaswinning

Op de achtergrond scandeerden andere demonstranten ''Wiebes gas terug''.

De betogers zijn naar Den Haag gekomen om hun onvrede over de gaswinning te uiten. De nieuwe afspraken over schade-afhandeling vinden ze niet voldoende.

''We gaan nu rustig praten. Alle schade komt aan de orde. We kunnen niet heksen'', zei Wiebes, die over het gaswinningsdossier gaat.

Een van de aanwezige boeren zei tegen de ministers dat hij de Nederlandse vlag van zijn boerderij heeft gehaald. ''Die hang ik pas weer op als alles eerlijk is geregeld." Andere aanwezige boeren deden een oproep tot het oprichten van de "republiek Groningen".

Na het korte onderhoud reden twee tractoren, een met Groningse vlag erop, door richting het Binnenhof. De overige circa twintig tractoren moesten blijven staan.

Eerder op donderdag werd door de gemeente Den Haag besloten dat de tientallen tractoren niet naar de binnenstad mochten komen, wat het oorspronkelijke plan was van de boeren. Dit om "wanordelijkheden" te voorkomen.

De situatie in de binnenstad leent zich volgens de gemeente echter niet voor tientallen rijdende tractoren. De Groningse boeren werden daarom door de politie van de snelweg A12 geleid. Na overleg mochten toch twee tractoren naar de Hofvijver komen.

Boerenbedrijven

Het doel van de actie was het krijgen van meer geld voor de schade aan boerenbedrijven in Groningen als gevolg van de aardbevingen.

"De maat is vol", zei mede-organisator van de actie Ate Kuypers eerder tegen NU.nl. "Als de Nederlandse staat, Shell, ExxonMobil en de NAM ons kunnen garanderen dat de schade vergoed wordt, is ons doel bereikt."

Hoorzitting

Shell heeft donderdag laten weten bereid te zijn om garantstelling van de bevingsschade op papier te zetten.

"Om alle twijfel weg te nemen: we staan garant, dat gaan we op papier zetten", zei Marjan van Loon, directeur van Shell in Nederland, donderdag.

Dagblad Trouw schreef eerder dat Shell, mede- eigenaar van de NAM, begin juni de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM heeft ingetrokken.

Meerdere experts zeggen dat Shell daardoor niet meer aansprakelijk is voor schulden van dochteronderneming NAM.