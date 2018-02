Groningse actievoerders mogen niet met tientallen tractoren Den Haag in

Het besluit is genomen vanwege "het ontbreken van heldere afspraken", aldus de gemeente Den Haag. "Om verkeerschaos in het centrum van Den Haag te voorkomen, is besloten de vrachtwagens met tractoren niet de stad in te laten rijden."

Om de demonstratie van de boeren alsnog te kunnen faciliteren, is na overleg besloten dat de diepladers met hierop de tractoren op het Malieveld mogen worden neergezet. "Twee tractoren mogen met de demonstranten mee naar de Hofvijver", meldt een woordvoerder van de gemeente.

De situatie in de binnenstad leent zich volgens de gemeente niet voor tientallen rijdende tractoren. De Groningse boeren werden eerder donderdagmiddag van de snelweg A12 geleid. Behalve de diepladers waren ook enkele bussen met demonstranten meegereisd naar Den Haag.

De politie dirigeerde de stoet naar het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion bij het Prins Clausplein aan de rand van Den Haag.

Te voet

De boeren waren van Groningen onderweg naar het Malieveld, waar de tractoren van diepladers moesten worden gehaald. De bedoeling was om daarna met de tractoren te rijden naar het Binnenhof. Dat mag niet. Wel mogen de demonstranten te voet naar het gebouw van de Tweede Kamer.

Het doel van de actie was het krijgen van geld voor de schade van de aardbevingen aan boerenbedrijven. "De maat is vol", zei mede-organisator van de actie Ate Kuypers eerder tegen NU.nl. "Als de Nederlandse staat, Shell, ExxonMobil en de NAM ons kunnen garanderen dat de schade vergoed wordt, is ons doel bereikt."

Hoorzitting

Donderdag vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over Shell. Dagblad Trouw schreef eerder dat Shell, mede- eigenaar van de NAM, begin juni de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM heeft ingetrokken.

Meerdere experts zeggen dat Shell daardoor niet meer aansprakelijk is voor schulden van dochteronderneming NAM. De partijen willen een keiharde garanties dat Shell garant staat voor de aardbevingsschade die Groningers hebben geleden als gevolg van de gaswinning.

Shell liet eerder deze week weten NAM te blijven steunen bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen met betrekking tot de gaswinning in Groningen. Ook is het bedrijf bereid daarvoor garanties af te geven.