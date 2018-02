NAM reageert afwachtend op gasadvies, politiek tevreden

SodM adviseert minister Eric Wiebes van Economische Zaken de totale gaswinning terug te schroeven van 21,6 miljard kubieke meter per jaar naar 12 miljard kubieke meter. De productie in Loppersum moet helemaal naar 0.

De veiligheid van inwoners van het gaswinningsgebied staat daarbij voorop. Gasunie stelt echter dat dit niet op korte termijn mogelijk is, omdat dan klanten in de kou zouden komen te staan.

De NAM laat in een eerste reactie eveneens weten dat het ''kennis heeft genomen" van het SodM-advies en van de analyse van de Gasunie, die het gasnetwerk beheert.

''Het is nu aan de minister om op basis van alle adviezen van de afgelopen weken een besluit te nemen over de te nemen maatregelen. We gaan ons hierop voorbereiden'', aldus het dochterbedrijf van Shell en ExxonMobil.

Een woordvoerder van Shell hield het eveneens kort. “Het is nu aan de minister om daar een besluit over te nemen.''

Politiek

De VVD noemt het SodM-advies ''niet mals''. ''De veiligheid van Groningers is van groot belang'', stelt Kamerlid Dilan Yesilgöz, maar ze wijst erop dat ook de leveringszekerheid telt. ''We moeten kijken hoe we zo spoedig mogelijk op verantwoorde wijze kunnen verlagen.'' Ze wil daarover de minister spreken.



CDA-Kamerlid Agnes Mulder wijst erop dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de veiligheid van de Groningers voorop moet staan. "Het CDA houdt de minister daar aan en verwacht van hem dat hij de gaswinning zo snel als mogelijk terugbrengt naar het door het SodM geadviseerde niveau", aldus Mulder.

Wat coalitiepartij D66 betreft moet Wiebes het advies opvolgen. “Als nu verlaging tot 12 miljard kuub wordt geadviseerd, moet de minister daarmee aan de slag”, laat D66-Kamerlid Rob Jetten weten.

"Dit is een belangrijke week voor Groningen. Er is een schadeprotocol afgesproken waarmee schades door aardbevingen snel en ruimhartig worden vergoed. En de hoeveelheid gas die gewonnen gaat worden gaat nu ook flink omlaag", aldus Jetten.

Ook ChristenUnie wil dat Wiebes het advies opvolgt. “Het advies nu is duidelijk: de gaswinning terug naar 12 miljard kuub én het direct sluiten van Loppersum, waar ik namens de ChristenUnie vorige week nog om heb gevraagd”, zegt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in een reactie.

"Dit kabinet werkt aan nieuw perspectief voor Groningen. Ik wil van de minister weten hoe hij opvolging geeft aan het advies van het SodM", aldus Dik-Faber.

Rode kaart

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren noemt het goed dat SodM, net als in 2013, adviseert om de productie fors te verlagen.

"Sinds het eerste advies van de SodM zijn we vijf jaar verder, vijf jaar ellende, vijf jaar schades en nóg een zware beving. Ik ga er vanuit dat de minister en de bedrijven dit duidelijk advies deze maand nog opvolgen."

Sandra Beckerman van de SP vindt dat ook. ''Dit is de zoveelste rode kaart voor Rutte. Hier hebben we jarenlang voor gestreden. Het kabinet moet dit advies direct overnemen'', aldus het Kamerlid.

PvdA'er Henk Nijboer noemt het een "uitstekend advies". "De PvdA wil dat minister Wiebes het advies met onmiddellijke ingang opvolgt."