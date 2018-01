Groningse boeren organiseren trekker-actie in Den Haag

In Den Haag is donderdag een hoorzitting over de afhandeling van de schade door aardbevingen in Groningen. De Tweede Kamer wil tijdens de hoorzitting tekst en uitleg van Shell over het besluit om de NAM juridisch op afstand te zetten.

"De maat is vol", zegt mede-organisator van de actie, Ate Kuypers. "Als de Nederlandse staat, Shell, ExxonMobil en de NAM ons kunnen garanderen dat de schade vergoed wordt, is ons doel bereikt." Hiervoor is volgens Kuypers een bedrag van 60 miljard euro voor het Groninger Deltafonds nodig.

Ook komt er donderdag volgens Kuypers opnieuw een fakkeloptocht. Met de acties wil de organisatie vergoedingen voor de geleden aardbevingsschade aan boerenbedrijven afdwingen. Die schade is groot volgens Kuypers. "Wij dragen behoorlijk bij aan het bruto binnenlands product van Nederland. Shell, ExxonMobil en de Nederlandse staat moeten zich gaan realiseren wat dit gaat betekenen voor de toekomst. Het probleem is ongekend groot", zei hij eerder tegen NU.nl.

Breed gedragen

De boeren organiseren de actie samen met de Melkveehouders Vakbond, de Akkerbouw Vakbond, Milieudefensie en de Groninger Bodembeweging. Ook roepen ze boeren uit het hele land op om ook naar Den Haag te gaan.

De actie begint donderdag om 15.00 uur. Rond 16.30 uur begint de hoorzitting. De medewerkers van Shell, ExxonMobil en de NAM zullen volgens Kuypers tussen de trekkers door moeten lopen voor ze naar binnen kunnen.