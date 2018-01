'Schadeprotocol Groningen woensdag gepresenteerd, geen contouren meer'

Dit meldt RTV Noord woensdag. De omroep zegt de documenten al in handen te hebben.

Ook ingewijden melden dat de nieuwe regels voor de afhandeling van de door gaswinning veroorzaakte schade klaar zijn. In het nieuwe protocol wordt volgens RTV Noord geen onderscheid meer gemaakt op geografische grenzen. Zo geldt het protocol nu ook voor de gasopslag bij het Drentse Norg.

Gedupeerden komen in aanmerking voor een vergoeding als er sprake is van een verband tussen schade en een beving in de grond. Een nieuw te vormen Commissie Mijnbouwschade moet de schades beoordelen. De commissie neemt die taken over van het Centrum Veilig Wonen.

''Als een burger schade heeft, kan hij naar een onafhankelijke commissie, daar wordt bepaald of er schade is”, aldus Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging. ''Die commissie legt de rekening neer bij de overheid en die haalt het geld dan weer bij de NAM."

Achterhaald

De stukken waarop RTV Noord de hand heeft gelegd, komen inderdaad uit het overleg over het protocol. Maar ze zijn inmiddels achterhaald, aldus het ministerie. Er zou nu een nieuwe versie liggen. Wat daarin is gewijzigd, wil het departement niet kwijt.

Tegen Dagblad van het Noorden zegt het Groninger Gasberaad, dat deelnam aan het opstellen van het schadeprotocol, dat tot dinsdagavond laat is vergaderd. "Ik vertrouw erop dat die (de definitieve versie, red.) niet afwijkt van de afspraken die gisteravond gemaakt zijn", aldus een woordvoerder.

Frustratie

Lange tijd bestond veel frustratie over de schadeafhandeling. Sinds 31 maart vorig jaar lag er geen schadeprotocol, als gevolg van het op afstand zetten van NAM. Het gasbedrijf werd uit het proces gehaald omdat het zowel de veroorzaker als de beoordelaar van de schade was.

De discussie omtrent het afhandelen van de schade is extra onder druk komen te staan na de aardbeving op 8 januari in het Groningse Zeerijp. Dit was de zwaarste beving in de provincie in vijf jaar tijd, met bijna drieduizend schademeldingen als gevolg.

Verlagen

De voltallige Tweede Kamer riep minister Eric Wiebes (Economische Zaken) eerder deze maand tijdens een debat op om snel met een nieuw schadeprotocol te komen. Ook willen de Tweede Kamerleden dat de gaswinning wordt verminderd.

Op dit moment wordt er per jaar 21,6 miljard kuub gas gewonnen in Groningen. Het kabinet was al van plan de winning tot 2021 geleidelijk verder te verlagen naar 20,1 miljard kuub, maar de doelstelling uit het regeerakkoord volstaat niet meer.

[[video:video]]

Toezichthouder

Met hoeveel de gasproductie wordt verlaagd, hangt deels af van wat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert. De toezichthouder laat 1 februari weten met hoeveel de gaskraan dicht moet naar aanleiding van de beving in Zeerijp.

Wiebes beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie gebeurt. Zijn voorganger Henk Kamp nam de adviezen van de toezichthouder vaak over.

Gronings gas

De Nederlandse huishoudens en de (zware) industrie in Nederland zijn nu nog afhankelijk van het gas uit Groningen. Wiebes is bezig met een beleid om dit terug te schroeven.

Zo moeten nieuwbouwhuizen op termijn niet meer op het gasnet worden aangesloten en wil Wiebes dat grote bedrijven binnen vier jaar moeten stoppen met het gebruiken van gas uit Groningen.

De export naar Duitsland, België en Frankrijk werd al onder de vorige regering teruggeschroefd, maar het kabinet heeft hier nog te maken met lopende contracten. Uiterlijk in 2030 gaat er geen gas meer naar het buitenland.

[[articlelink:https://www.nu.nl/weekend/5079695/gebeurt-er-als-gaskraan-in-groningen-helemaal-dichtgaat.html]]