'NAM kan financiële verplichtingen voor Groningen blijven nakomen'

In een vooruitblik op de jaarrekening van 2017 zegt de NAM over ongeveer 1 miljard euro in de kas te beschikken.

Ook heeft het bedrijf een zogeheten kredietfaciliteit van 1,3 miljard euro bij aandeelhouders Shell en Exxonmobil. Hier kan een beroep op worden gedaan als de NAM onverhoopt toch te weinig geld heeft om aan verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is echter nooit voorgekomen, aldus de gaswinner.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken) dinsdag dat "gelet op de ervaringen tijdens de langjarige samenwerking, geen reden is om te twijfelen aan het kunnen nakomen door NAM van haar verplichtingen."

Kosten

Vorig jaar heeft de NAM ongeveer 450 miljoen euro uitgegeven aan "aardbevingsgerelateerde verplichtingen". Dit gaat bijvoorbeeld om schadevergoedingen voor Groningers wiens huizen scheuren hebben opgelopen door de aardbevingen.

Dit is overigens niet het totale kostenplaatje voor Groningen. Zo is de Nederlandse Staat volgens afspraken die zijn gemaakt in de jaren zestig, toen de exploitatie van het gasveld begon, verantwoordelijk voor 64 procent van de totale kosten van de aardbevingsschade.

Verplichtingen

De NAM heeft, als gevolg van het afnemen van de gaswinning in Groningen en de kosten van het herstel van de aardbevingsschade, te maken met dalende inkomsten.

Dinsdag werd bekend dat de NAM voorlopig geen winstuitkering geeft aan de twee aandeelhouders Shell en Exxonmobil. Dit om het bedrijf financieel gezond te houden.

Ook heeft het bedrijf eerder al zogeheten kostenreducties doorgevoerd. Zo raakten ongeveer vijfhonderd mensen hun baan kwijt bij een reorganisatie in 2016.

Aansprakelijk

Vorige week werd bekend dat Shell begin juni de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM heeft ingetrokken, wat volgens Trouw zou betekenen dat Shell daardoor niet meer aansprakelijk is voor schulden van NAM.

De gaswinner meldt dat dit "geen directe invloed heeft op de financiële situatie van NAM."

Garanties

Shell zei dinsdag nogmaals de NAM te blijven steunen bij het nakomen van zijn financiële verplichtingen met betrekking tot de gaswinning in Groningen. Ook is het bedrijf bereid daarvoor garanties af te geven.

Donderdag vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over de aansprakelijkheid van Shell. Zo liet Jesse Klaver, partijleider GroenLinks, al weten harde garanties te willen hebben dat Shell niet "wegloopt van de verantwoordelijkheid".