Kamer wil hoorzitting over aansprakelijkheid Shell voor schulden NAM

Mogelijk vindt de hoorzitting donderdag al plaats.

Dagblad Trouw schreef afgelopen weekeinde dat Shell en ExxonMobil, beiden eigenaar van de NAM, begin juni de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM heeft ingetrokken.

Meerdere experts zeggen dat Shell daardoor niet meer aansprakelijk is voor schulden van dochteronderneming NAM. GroenLinks wil een keiharde garantie dat Shell garant staat voor de aardbevingsschade die Groningers hebben geleden als gevolg van de gaswinning.

''Wij willen geen zalvende woorden, maar harde garanties van Shell'', zegt partijleider Jesse Klaver. ''Het bedrijf heeft jarenlang dikke winst gemaakt en mag nu niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid. Ik wil zeker weten dat de belastingbetaler niet opdraait voor hun aandeel in de schade.''

Jaarrekeningenrecht

Shell liet eerder weten dat het "puur een kwestie van jaarrekeningenrecht" betreft; omdat de NAM sinds vorig jaar een eigen jaarrekening publiceert, hoeft het olieconcern zich niet meer aansprakelijk te stellen.

In een reactie zegt Shell Nederland zich niet te vinden in de "teneur van de berichtgeving". "Als aandeelhouder nemen wij de problemen in Groningen serieus en werken mee aan een oplossing", aldus het concern.

Ook de NAM liet in een reactie aan NU.nl weten dat er geen negatieve gevolgen zijn voor bewoners die schade lijden door aardbevingen. "NAM's solvabiliteit, buffers en positieve kasstromen zijn daarvoor ruim voldoende."

Niet aannemelijk

Advocaat Steef Bartman, die zich specialiseert in aansprakelijkheidsverklaringen, vindt de lezing dat het over jaarrekeningenrecht gaat niet aannemelijk. Hij verwijst daarbij naar de opvallende timing van het besluit van Shell.

Het besluit werd genomen kort nadat de rechter vorig jaar oordeelde dat de NAM verantwoordelijk is voor de afhandeling van aardbevingsschade in het Groningse wingebied.

Schadeprotocol

Op sociale media werd boos gereageerd op het intrekken van de aansprakelijkheidsverklaring. Zo werd opgeroepen niet meer bij Shell te tanken.

De discussie omtrent het afhandelen van de schade staat onder druk sinds de aardbeving in het Groningse Zeerijp op 8 januari. Met een magnitude van 3.4 was het de zwaarste beving in de provincie in vijf jaar tijd, met bijna drieduizend schademeldingen als gevolg.

Er is nog altijd geen schadeprotocol voor het afhandelen van de aardbevingsschade. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft gezegd er alle vertrouwen in te hebben dat de betrokken partijen deze week een akkoord zullen bereiken over de invulling van het protocol. Er wordt momenteel de hand gelegd aan de laatste technische details.