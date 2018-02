Betrokken partijen akkoord over schadeprotocol Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) staat hierin volledig op afstand. Dit is woensdag in een persconferentie gemeld.

Wiebes zegt dat hij het belangrijk vindt dat de schade onafhankelijk beoordeeld wordt door een op te richten commissie. Hierbij is het 'bewijsvermoeden' bij een schademelding het uitgangspunt. Dat houdt in dat als er een vermoeden van verband is tussen schade en een beving, dat de schade dan wordt vergoed.

Ook worden de zogeheten schadecontouren van de hand gedaan. Dit betekent dat bij gedane schademeldingen geen onderscheid wordt gemaakt op geografische grenzen.

"Dit is een belangrijke vaststelling", meldt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar. "Iedereen moet schade kunnen melden."

Forse opgave

Ook hebben Groningers nu de mogelijkheid in bezwaar te gaan. "De Nationale Ombudsman kan ernaar kijken, de Raad van State mag iedereen een oorvijg geven, de Algemene Rekenkamer kijkt of er recht wordt gedaan aan doelstellingen", somt Wiebes op. "Dat is echt anders dan vroeger en dat is wat mij betreft echt hoog tijd."

Hierbij meldt Wiebes wel dat het laten functioneren van het nieuwe systeem nog een forse opgave zal zijn, omdat de organisatie vanaf de grond moet worden opgebouwd. Dit krijgt volgens de minister de hoogste prioriteit.

Loket

Groningers kunnen vanaf 19 maart terecht bij het loket voor de volledige afhandeling van schade. Behalve nieuwe schades gaat de commissie ook alle schademeldingen afhandelen die sinds 31 maart 2017 zijn ingediend.

Daarnaast krijgen de openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 een passende oplossing aangeboden, zo is overeengekomen.

Gerald Schotman, directeur van de NAM, laat in een reactie weten "verheugd te zijn" over het nieuwe schadeprotocol dat is gepresenteerd. "We staan nu definitief op afstand van de schade-afhandeling. Dat was nadrukkelijk de wens van de Groningers en ons als bedrijf."

Tevreden

René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen, is te spreken over de samenwerking met minister Wiebes. Zonder zijn voorganger op Economische Zaken te noemen, maakt Paas duidelijk dat het proces onder Henk Kamp veel stroever verliep.

"We zijn erg enthousiast over de wending die het proces heeft genomen onder de leiding van de nieuwe minister", aldus Paas. Hij is onder de indruk hoeveel tijd Wiebes steekt in het proces.

De commissaris is ook vooral tevreden dat naast het rijk en de lokale overheden, ook de maatschappelijke organisaties zoals de Goninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad zich kunnen vinden in de nieuwe afspraken.

Frustratie

Lange tijd bestond veel frustratie over de schadeafhandeling. Sinds 31 maart vorig jaar lag er geen schadeprotocol, als gevolg van het op afstand zetten van de NAM. Het gasbedrijf werd uit het proces gehaald omdat het zowel de veroorzaker als de beoordelaar van de schade was.

De discussie omtrent het afhandelen van de schade is extra onder druk komen te staan na de aardbeving op 8 januari in het Groningse Zeerijp. Dit was de zwaarste beving in de provincie in vijf jaar tijd, met bijna drieduizend schademeldingen als gevolg.

De voltallige Tweede Kamer riep Wiebes eerder deze maand tijdens een debat op om snel met een nieuw schadeprotocol te komen. Ook willen de Tweede Kamerleden dat de gaswinning wordt verminderd.

Toezichthouder

Met hoeveel de gasproductie wordt verlaagd, hangt deels af van wat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert. De toezichthouder laat 1 februari weten met hoeveel de gaskraan dicht moet naar aanleiding van de beving in Zeerijp.

Wiebes beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie gebeurt. Zijn voorganger Henk Kamp nam de adviezen van de toezichthouder vaak over.