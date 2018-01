Toezichthouder geeft 1 februari advies over verlaging gaswinning Groningen

Het advies zal naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken worden gestuurd. De minister beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie moet gebeuren.

De toezichthouder noemde de situatie in Groningen eerder al 'code rood', en drong aan op forse afname van de gaswinning. In het advies houdt het SodM geen rekening met de leveringszekerheid van het Groningse gas, maar beperkt het zich tot het beoordelen van de veiligheidssituatie van de Groningers.

De aardbeving van 8 januari was de zwaarste sinds 2012. De beving, waarvan het epicentrum in Zeerijp (gemeente Loppersum) lag, had een magnitude van 3.4. Bijna drieduizend schademeldingen zijn binnengekomen.

Als gevolg van de voor de provincie zware beving, trad het meet- en regelprotocol in werking. Dit gebeurt als er relatief veel of zware aardbevingen plaatsvinden. Het hoogste interventieniveau, de eerder genoemde code rood, werd bereikt door Zeerijp.

Halvering

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stelde vorige week dat de gaswinning in het gebied, die nu ligt op 21,6 miljard kuub per jaar, moet worden gehalveerd om weer 'code groen' te bereiken. Dit is gebaseerd op de meest recente onderzoeken.

De gaswinner is het er overigens niet mee eens dat de codes "gebruikt lijken te worden als nieuwe veiligheidsnorm". "Er is daardoor ook grote onduidelijkheid ontstaan aan welke eisen NAM dient te voldoen op het gebied van de veiligheid. Dat is voor NAM onacceptabel", schreef directeur Gerald Schotman vorige week aan de toezichthouder.