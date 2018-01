Belangenverenigingen hervatten overleg over concept schadeprotocol

Dit melden de partijen woensdag in een persbericht. Vorige week stapten de beide partijen nog uit het overleg met minister Eric Wiebes (Economische Zaken) omdat ze ontevreden waren over het concept dat op tafel lag.

De partijen bespeurden in het concept de Nederlandse Aardolie Maatschappij, terwijl de minister had beloofd het gaswinningsbedrijf erbuiten te houden. Ook vonden de belangenverenigingen het niet acceptabel dat de contra-expertise, de zogeheten second opinion, uit het concept-protocol is gehaald.

Na het gesprek met Wiebes, dat enkele dagen na hun beslissing volgde, werd de lucht geklaard. Zo zijn ze overeengekomen dat gedupeerden recht hebben op onafhankelijke ondersteuning bij de schade-afhandeling, gelijk aan contra-expertise. Ook zal de burger niets meer met de NAM te maken krijgen.

Korte termijn

Het ministerie is blij dat de belangengroepen weer aan tafel zitten. ''Dit is een belangrijke stap om tot een nieuwe schadeafhandeling te komen'', laat een woordvoerder weten. ''Zoals de minister al heeft aangegeven moet er één loket komen onder publieke regie waar de Groningers terecht kunnen.''

''Deze en mogelijk komende week zal hard worden doorgewerkt om alle technische en juridische details goed uit te werken zodat we op korte termijn een gezamenlijk en breed gedragen schadeprotocol kunnen vaststellen en snel kunnen beginnen met de schadeafwikkeling en zo recht doen aan de Groningers.''

Aardbeving

De discussie omtrent het uitblijven van een schadeprotocol, dat geldt als handboek voor hoe bevingsschade moet worden afgehandeld, staat op scherp sinds de aardbeving in Zeerijp eerder deze maand.

Met een magnitude van 3.4 was de beving de zwaarste in vijf jaar. Bijna drieduizend schademeldingen zijn binnengekomen. In 2012 werd de zwaarste beving tot nu toe gemeten in Huizinge. Deze had kracht van 3.6 en zorgde ook voor talloze schademeldingen.